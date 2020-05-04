Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 мая 2020: демобилизованных и вахтовиков — на карантин, в Бодайбо — новый пост

Коронавирус в Иркутске, 5 мая.Достаточно солидный подъем заболеваемости за двое прошедших суток. Накануне статистика остановилась на цифре 200 случаев. Сегодня, конечно, будет больше. В больницах находится 132 человека, из них 30 — поступивших из обсерваторов.

Коронавирус в Иркутске, 5 мая: за сутки число заболевших выросло на 15 человек

Как изменилась ситуация по районам? Болезнь все так же зафиксирована на 17 территориях, при этом в Усть-Куте и Аларском районе сейчас больных нет. Эпицентром заражения остается областной центр, по последним данным там уже фиксировали 127 случаев коронавируса, это весьма серьезный показатель — больше 20 на каждые 100 тысяч горожан. Риск столкнуться в магазине или аптеке с заразившимся, таким образом, очень высок. Поэтому лучше побыть на изоляции. За прошедшие сутки выросло число тех, кто заразился в городе — до 54 человек из тех, кто сейчас лечится, прибыл еще один больной из Волгограда, снова пополнились больницы пациентами из обсерватора.

Второе — четвертое места в рейтинге заболеваемости с сразу у трех территорий. По 12 больных в Ангарске, Иркутском районе и Усть-Илимске. Правда, тут важно отметить, что в Усть- Илимске очаг болезни только что появился, и там выздоровел лишь 1 из 12. В Ангарске уже вылечились пятеро, а под Иркутском — трое.

Очаги заболевания также действуют в Братске, Бодайбо, Усть-Уде, Шелехове, Черемхово, Усолье-Сибирском, Куйтуне, Зиме и Нукутах.

Коронавирус в Иркутске, 5 мая: вахтовиков и демобилизованных — в обсерваторы

Вахтовики, которые сейчас возвращаются с работы, обязательно направятся не домой, а сразу в обсерватор. У них возьмут пробы. Если обнаружатся симптомы ОРВИ, то их ждет больница, а если таковых нет — обсерватор на 2 недели.

Как бы ни хотелось срочникам или контрактникам, которые демобилизовались, закатить пир на весь мир по случаю прибытия в родные края, с этим придется сильно повременить. По той же схеме, что и вахтовиков, их в обязательном порядке ждет обсерватор на 14 дней и проверка на коронавирус. Об этом в своем инстаграме рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске, 5 мая: поставят пост в Бодайбо

Ситуация сейчас не располагает к каким-либо путешествиям. Разве только на дачу. Во всех регионах приезжих ждет самоизоляция. На постах ГИБДД уведомление об этом вручают и на въезде в наш регион. Поэтому поток автомобильного транспорта в Иркутскую область упал в 6 раз.

Но до последнего времени была не перекрыта дорога на север области из Таксимо. Между тем, вирус уже привезли и туда.

-Поступило предложение организовать дополнительный пост в Бодайбо — туда ведет дорога из Бурятии, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

Вероятно, появятся такие посты также в Усть-Куте и Тулуне. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками МЧС, Роспотребнадзора и центра «Мои документы» на каждом посту ( сейчас они стоят в Тайшетском и Слюдянском районах) помогают документально оформить въезд и выезд из региона (конечно,удобнее всего сделать это самостоятельно через «Госуслуги»), измеряют бесконтактным образом температуру.

Призываю всех с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам. Главным образом, мы предупреждаем всех, что в Иркутской области сложная ситуация по коронавирусу. Здесь, на посту, помогут оформить цифровой пропуск, - сказал Игорь Кобзев. - Рассматриваем работу постов как профилактику дальнейшего распространения инфекции. Люди должны понимать, что в первую очередь мы беспокоимся об их здоровье.

С 1 мая такая работа идет круглосуточно и за эти дни цифровые пропуска оформили уже более 200 человек. Действует пропуск сутки.В нем фиксируется маршрут, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 5 мая.