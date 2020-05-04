2020-05-04T20:48:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 мая 2020: из Якутии вывезут 210 вахтовиков, инфекция в психоневрологическом центре

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Бурятии
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 мая 2020: из Якутии вывезут 210 вахтовиков, инфекция в психоневрологическом центре.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 мая 2020: из Якутии вывезут 210 вахтовиков, инфекция в психоневрологическом центре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, 5 мая.Число больных накануне перевалило за 400. Теперь в республике, по последним данным, 407 случаев заражения. Однако очень много уже и выздоровевших — 105.

В стационаре инфекционной больнице находятся 221 больной ( теперь там только тяжелые пациенты).

Коронавирус в Бурятии, 5 мая: вахтовиков из Якутии эвакуируют

В 34 вахтовых поселках на севере Якутии карантин из-за массовой заболеваемости коронавирусом. Якутия послала на месторождения десант врачей и всем делают диагностику. Но вахтовикам хочется домой. В областных и республиканских центрах больше возможностей для лечения и обсервации. Да дома и «стены помогают». Сначала о том, что «Мы своих не бросаем» заявил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Родина ждет 67 вахтовиков. Третьего мая весточку из Улан-Удэ дождались рабочие из Бурятии, а накануне строительная компания получила официальные гарантии от главы республики Алексея Цыденова: примем 210 рабочих, больных отправим на лечение, остальных — в обсерватор.

Коронавирус в Бурятии, 5 мая: Кижинга продолжает поставлять больных

Все, кто переносит коронавирус бессимптомно или достаточно легко, находятся на амбулаторном лечении. Таковых 77 и 63 из них сейчас в пансионате в Улан-Удэ.

В реанимации — 11 взрослых больных с тяжелым течением болезни, в том числе 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.

Больных продолжает прежде всего «поставлять» крупный очаг в Кижингинском районе республики — оттуда число больных пополнили еще 18 человек. В обсерваторе этого района сегодня остаются семеро жителей.

Коронавирус в Бурятии, 5 мая: новый очаг заражения — в психоневрологическом центре

Снова ЧП, с которым придется разбираться предметно. Накануне стало известно, что у двух работников Баянгольского психоневрологического центра – медицинской сестры и технического работника — подтвежден коронавирус.Под угрозу поставлены около 200 больных и 32 сотрудника центра.

« В ходе эпидемиологического расследования установлено, что оба сотрудника заступили на смену 1 мая, вместе с остальными 32 работниками после окончания карантина, но без результатов теста на коронавирус, по решению директора учреждения, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Как говорится, понадеялись на авось. Персонал был допущен к работе первого мая. А результаты проб пришли третьего.

Разбираться в ЧП будет Минсоцзащиты республики. В самом центре проведена дезинфекция, и у всех контактных, а их 239 человек, взяты анализы. На территориях двух соседних сел Закаменского района Бурятии, где расположен центр и живут работники, введен карантин.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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