Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 мая: в областном центре уже 154 случая болезни

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 мая дает расклад по заболеваемости в территориях региона. Их число не увеличилось по сравнению со вчерашним днем - по-прежнему 17. Не выросло и число больных во всех районах, в которых отмечена инфекция, кроме самого Иркутска и пригорода областного центра.

Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 5 мая, в регионе 231 случай инфекции. И больше всего этих случаев приходится на столицу Приангарья. В городе 154 инфицированных. Их число выросло за счет заражений внутри самого Иркутска - таковых 78, а еще вчера было 54. Это говорит о том, что предостережение главы региона Игоря Кобзева о том, что на выходных вероятен резкий рост инфекции из-за нарушений самоизоляции, оправдалось. Так оно и происходит.

На втором месте по числу заражений - Иркутский район. В пригородных поселках, тесно связанных с областным центром, и не может быть иначе - 16 случаев. При расследовании -где заразились, выяснилось - 1 человек приехал из Москвы, 9 подхватили инфекцию в Иркутске.

Третье и четвертое места в этом печальном рейтинге делят Усть-Илимск и Ангарск - по 12 заразившихся. Но в северном городе ситуация сложнее. Просто потому, что населения там меньше, чем в Ангарске, в разы. И потому, что из 12 больных в Усть-Илимске пока только один выздоровел, тогда как в Ангарске -5. Довольно много случаев в Братске - 6 ( один выздоровел).

Карте распространения коронавируса в Иркутской области на 5 мая включает еще такие территории: Бодайбо, Черемхово, Усолье-Сибирское, Шелеховский, Усть-Удинский, Нукутский, Зиминский, Куйтунский, Осинский, Эхирит-Булагатский районы. Важно отметить, что в Усть-Куте и Аларском районе по-прежнему нет новых больных, все вылечились.