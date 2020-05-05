«Или у нас будет как в Италии»: в Чите ввели цифровые пропуска для горожан, ждать ли подобного Иркутску

По данным на 5 мая в Забайкалье подтверждено 238 случаев коронавируса. Вроде как и не очень много. Но уже со 2 мая жители Читы должны для передвижения по городу использовать электронные пропуска, как в Москве. А цифровые коды для допуска на работу с 7 мая может оформить только работодатель. Ситуация вызвала ожесточенные протесты множества предпринимателей. Они собрали уже 3, 5 тысячи подписей за отмену этого решения. Местные юристы подают в суд. Что происходит в Чите?

- Главная причина введения пропусков - пресечь возможную неконтролируемую вспышку эпидемии коронавируса,- говорит пресс-секретарь губернатора Забайкальского края Вячеслав Кулаков. - Например, если зараженный ходил в супермаркет , то у врачей будет возможность посмотреть кто ещё в то время был там это же время. Соответственно оперативно взять у этих людей анализы.

По всей Сибири в эти дни идет рост заболеваемости. В Забайкалье за неделю счет больных вырос вдвое. Сейчас средний показатель заболеваемости в небольшом по численности населения регионе — 23, 7 на 100 тысяч населения. А в Чите, где и ввели ограничения — больше 55. Скажем, в Иркутске, несмотря на то, что в городе очень много очагов заражения — 25 на 100 тысяч населения.

"Сегодня в социальных сетях проявляется недовольство наших сограждан тем, что приходится сидеть дома. Электронный пропуск, который действует в Чите и Читинском районе ограничивает передвижение по городу, - с обращением к жителям города выступили врачи, которые заняты лечением коронавируса. -Эпидемия в Забайкальском крае развивается по нарастающей. Неделю назад больных насчитывалось десятки, сегодня их сотни. Коварство коронавируса - быстрое ухудшение состояния больного. Тот, кто вчера чувствовал себя нормально и не видел симптомов, может сгореть в буквальном смысле за два дня.

К сожалению, нет проверенных лекарств. Мы очень мало знаем об эффективности лечения, практически ничего - какие последствия для здоровья коронавирус оставляет людям.

Опыт врачей по всему миру говорит, что единственный способ остановить эпидемию, - снизить число контактов среди людей. Если это не сделать, если игнорировать правило самоизоляции, распространение болезни продолжится. И у нас в России будет как в Италии: сначала беззаботные прогулки, общение с друзьями, а потом десятки тысяч заболевших и умерших."

Как бы там ни было, несмотря на протесты владельцев магазинов, парикмахерских, салонов красоты, ломбардов, бизнес которых неминуемо пострадает от введения этого правила, с ним придется смириться. Опыт столицы говорит, что если эта мера вводится, она будет введена.

С опаской в сторону Забайкалья смотрят жители Бурятии. Ведь заболеваемость в республике гораздо выше — 45 больных на 100 тысяч жителей в регионе. В соседних регионах Сибири она больше только в Хакасии, где давно уже пройдены все опасные «вешки». Будут ли в Улан-Удэ, а следом и в Иркутске вводить цифровые пропуска в городе? Увидим. Пока медикам Бурятии строжайшим приказом запрещены поездки в гости.