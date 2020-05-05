2020-05-05T16:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии: с 10 мая открываются магазины одежды

Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии приурочили ко Дню Победы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии: с 10 мая открываются магазины одежды. Модницы готовы к шопингу.Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии: с 10 мая открываются магазины одежды. Модницы готовы к шопингу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии запланировано на 10 мая. Решение ослабить запреты режима самоизоляции принято на штабе по по коронавирусу в целях обеспечения устойчивого развития экономики республики. Глава Бурятии отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, отработана тактика противодействия ему со стороны медиков.

- Проблемы есть, но мы понимаем пути их решения. Мы знаем круг контактных понимаем, с ними работаем. С учетом этого, готовы идти на снижение мер ограничений и планируем сразу после Дня Победы с 10-го числа сделать это. Снятие ограничений не коснется, безусловно, массовых мероприятий, театров, кинотеатров, объектов общепита, - цитирует слова Алексея Цыденова пресс-служба главы республики.

Снятие ограничений по коронавирусу в Бурятии, по этому плану, начнется с открытия ремонтных мастерских и самых разных бытовых сервисов, а также магазинов строительных материалов, одежды и обуви. Но там, где нет массового скопления людей единовременно. Предприятия сферы услуг, где есть непосредственное взаимодействие человека с человеком – массажные салоны, бани, сауны пока не будут открываться.

- С учетом того, что мы дополнительно снимаем ограничения и с учетом того, что целый комплекс мер поддержки уже заработал, думаю, что “дышать людям” станет немножко полегче, - отметил глава Бурятии, поздравляя земляков с Днем Победы .

Напомним, все последние дни в республике, как и по всей Сибири, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На утро 5 мая больных было уже 450 или 45 на 100 тысяч населения Бурятии. Действует обязательная самоизоляция всех без исключения приезжих( подробности).

Отношение к росту заболеваемости в каждом из соседних регионов свое. Так, в Иркутске ввели цифровые пропуска на въезд в регион и самоизоляцию приезжающих. Но поездки на дачу разрешены, а передвижение по городу, с учетом того, что из магазинов открыты только продуктовые и аптеки, достаточно свободное. В Чите же введены, как в Москве, цифровые пропуска для передвижения по городу ( подробности). Снятие ограничений по коронавирусу, как в Бурятии, пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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