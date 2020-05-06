Коронавирус в Бурятии, последние новости на 6 мая 2020: в честь Дня Победы ограничения ослабят, налог самозанятым хотят понизить

Коронавирус в Бурятии, 6 мая. Пока, как и прогнозировалось ранее, май становится самым тяжелым месяцем по заболеваемости опасной инфекцией, прирост больных за последние дни заметный, общее их количество составляет уже 450 человек. Но есть и позитив -125 из них выздоровели, а это не так уж и мало. Лечение в стационаре проходят 223больных, амбулаторно — еще 98 ( это правило касается только тех, у кого болезнь протекает легко, в основном они находятся в пансионате).

Коронавирус в Бурятии, 6 мая: После Дня Победы откроют магазины одежды

В первую очередь откроются службы, занятые ремонтом и обслуживанием всего, что ежедневно необходимо человеку для нормальной жизни. Вновь заработают как магазины строительных материалов, так и магазины одежды, обуви, различные сервисы. И люди смогут сделать необходимые покупки. Ограничения начнут снимать с 10 мая.

Опасность распространения коронавируса остается, но санитарные и медицинские службы научились с ними бороться. Главное — чтобы в этих местах не скапливалось одновременно много народа. Бани, сауны, массажные салоны пока будут закрыты. И не только. Различные предприятия, где присутствует взаимодействие людей между собой, пока, конечно, к работе не вернутся. ( подробности)

Коронавирус в Бурятии, 6 мая: очередная помощь медикам

7000 защитных комбинезонов -«тайвексов» оставили в Бурятию по специальной программе поддержки регионов Дальнего Востока. Первая партия составила 230 коробок с импортными костюмами отличного качества. Отмечается, что их хватит на 5- 10 дней. Но это только один из этапов помощи медикам. По плану в течение мая в Бурятию должно поступить 15000 костюмов, и следующая партия поступит в регион на днях.

Коронавирус в Бурятии, 6 мая: удешевление цен на маски

Медицинские маски сейчас пользуются как никогда огромным спросом, ради собственной безопасности люди готовы приобретать эти средства защиты.Как сообщил замминистра промышленности и торговли Алексей Овсянников, в течение двух недель цены на одноразовые маски упали практически вдвое. Также он отметил, что все необходимые средства имеются в достаточном количестве.

Коронавирус в Бурятии, 6 мая: помощь предпринимателям

Начинается очередная сессия Народного Хурала Бурятии. Правительство предложило пакет законов, направленных на помощь бизнесу в период пандемии.

- В частности, республиканское правительство предлагает для предприятий, работающих по патентной системе, снизить ставку налога до 10%. Кроме того, предлагается снизить налог на недвижимое имущество на 2020 год для тех владельцев нежилых помещений, которые, в свою очередь, снизят размер аренды для тех, кто снимае у них площади - индивидуальных предприятий, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Еще одним законопроектом в целях поддержки самозанятых предлагается введение на территории республики налога на профессиональный доход. Так, сейчас подоходный налог составляет 13%, при регистрации лиц, оказывающих частные услуги как самозанятых, налоговая ставка составит 4% при работе с жителями, 6% - при работе с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Такова ситуация с коронавирусом в Бурятии на 6 мая 2020 года.