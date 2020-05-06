Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 мая 2020: за 8 дней число больных удвоилось, иркутяне ищут работу курьеров и бухгалтеров на удаленке

Коронавирус в Иркутске, 6 мая. Обстановка достаточно тревожная. Накануне стало известно, что от коронавируса умер шестой житель региона. А общее число диагнозов коронавирус достигло 239. При этом наибольшее число больных приходится на Иркутск и пригороды. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Коронавирус в Иркутске, 6 мая: за 8 дней число больных удвоилось

Строго говоря, даже больше, чем удвоилось. Так, 27 апреля количество соответствующих диагнозов в регионе равнялось 101, а 4 мая уже 200. Вот оно, удвоение. Скорость распространения инфекции значительно увеличилась. Для того, чтобы вырасти с 48 ( столько больных было 16 апреля) до 100, вирусу понадобилось 2 недели.

Похоже сбываются осторожные прогнозы ученых, которыми поделилась на одном из депутатских штабов и.о. Зампредседателя правительства Валентина Вобликова: пик заболеваемости в регионе может прийтись на середину мая. А после этого ( с этим согласны все аналитики) ожидается выход на плато. Значит, ждать осталось недолго. Но ждать. Об этом же предупреждал население глава региона Игорь кобзев, убеждая провести нерабочие дни, которые продлены до 11 мая, дома в относительном одиночестве или на даче.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Иркутске. Если во всем регионе заболеваемость коронавирусом чуть более 8 на 100 тысяч человек, то в областном центре — более 20. Сейчас на долю города приходится 154 случая болезни или 67% всей заболеваемости. И эта тенденция сохранялась все время.

Будьте осторожны!

Коронавирус в Иркутске, 6 мая: горожане ищут работу курьеров, продавцов и бухгалтеров

А куда деваться, если твое предприятие закрыто, а работа срочно нужна? Поэтому иркутяне и стали искать ту сферу деятельности, где можно было заработать хоть что-то. Только на сайте для поиска работы и сотрудников hh.ru c начала апреля обновили или создали резюме почти 20 тысяч соискателей региона.

Самыми востребованными вакансиями стали предложения для бухгалтеров – более трех тысяч запросов. На второй строчке по популярности водители – (почти три тысячи запросов), на третьей – представители сферы продаж: продавцы розницы, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители и т.д. (более 1,5 тысяч запросов).

«Кроме вакансий, в поиске они искали предложения от конкретных работодателей — магазинов и компаний ( которые работают в данный период -ред.). Довольно часто кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, «удаленная работа» (свыше пятисот запросов) или «подработка» (почти тысяча запросов)», – комментирует Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Люди пытаются найти работу любым путем. Поэтому так популярны курьеры (почти тысяча запросов). Также в топ 10 по количеству запросов соискателей за последний месяц вошли: администраторы, юристы, дизайнеры, кладовщики, грузчики, системные администраторы. Словом, все те, кто могут работать и в пандемию, когда многие предприятия закрыты.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 6 мая 2020 года.