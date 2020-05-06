По прозвищу Чистильщик: сериал об ангарском маньяке Попкове выйдет на экраны совсем скоро

Ангарский маньяк Михаил Попков скоро станет еще и киногероем. Историю о душегубе, который зверски убил более 80 женщин, жители Ангарска не забудут еще очень долго. Новости о кровавых преступлениях изверга, который орудовал в городе с 1992 по 2010 годы, леденили душу всех жителей России. Еще бы,: этот маньяк даже превзошел всем известного Чикатило по количеству зверств. Спустя несколько лет после того, как маньяк Попков оказался за решеткой, о его преступлениях решили снять сериал. Его автором стал скандальный режиссер Константин Богомолов, а в числе актеров на ведущих ролях оказалась его жена Ксения Собчак.

Съемки картины закончились еще в феврале: но когда же в итоге сериал выйдет на экраны? Предположений много: кто-то даже утверждает, что зрители увидят его в ноябре этого года. Однако на самом деле точную дату премьеры не может назвать никто.

"Даты выхода сериала мы пока назвать не можем, и никакой точной информации о том, что он выйдет в ноябре, у нас нет", - рассказали в PR-службе картины.

Кстати, к созданию ленты, которая получила название "Хороший человек", режиссер и вся съемочная бригада подошли основательно: они даже приезжали в Иркутскую область, чтобы лично поговорить с маньяком Попковым и его знакомыми. Сразу хотим огорчить жителей города: кадры настоящего Ангарска в сериале вы не увидите. Действие будет происходить в вымышленном населенном пункте Рубежный.

"У нас не было цели сделать из Попкова героя, - объяснила генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая. - Сериал будет рассказывать о морали и общечеловеческих ценностях. Также он попытается ответить на важный вопрос: почему хороший человек и примерный семьянин может превратиться в кровожадного маньяка".

Сюжет картины на первый взгляд напоминает детективный триллер в духе "Твин Пикса". В провинциальный город приезжает следователь из столицы, которая хочет выйти на след маньяка, который убивает невинных девушек. Но получится это у нее не сразу, ведь, как выяснится, у каждого жителя Рубежного ( именно так в фильме названо место действия - ред.) есть свои скелеты в шкафу. Одно можно сказать точно: в картине о душегубе Попкове будет немало интригующих сюжетных поворотов.

Что до настоящего дела душегуба Михаила Попкова, его изучение вызывает скорее ужас, чем живой интерес. Полицейский, примерный семьянин и приятный на первый взгляд человек в один момент меняет свой образ мысли и воображает себя тем, кто может вершить судьбы женщин, которые якобы изменяли мужьям. А началось все с того, что маньяк Попков заподозрил в неверности собственную супругу.

"У меня были одни лишь подозрения, что она это сделала - но эти мысли, думаю, стали толчком к тому, что я сделал в будущем, - рассказывал Попков во время интервью корреспонденту "КП Иркутск". - Хотя я не ищу себе оправданий в этом. Просто каждый переживает все ситуации по-разному. Кто-то быстро забывает, а кто-то болезненно переживает. У меня же развился самый худший сценарий".

Спустя 2 года после этого незначительного на первый взгляд происшествия маньяк Попков совершил первое убийство. Он выбирал в качестве жертв нетрезвых девушек, которые поздно ночью ходят по ночным клубам или ресторанам в компании мужчин. В системе координат ангарского душегуба они автоматически попадали в разряд "падших", и он считал, что с помощью насилия и убийств он мстит им за обманутых мужей.

К каждому преступлению Попков подходил тщательно. Не оставлял ни улик, ни отпечатков пальцев - а иногда даже сам выезжал на места собственных преступлений в составе оперативной группы.

"В следственных действиях я не участвовал, поэтому повлиять на них никак не мог, - добавлял Михаил Попков. - С моей стороны нужно было только зарегистрировать убийство в книге и отвезти полицейских на место происшествия. Сам же я просто мирно стоял в сторонке и наблюдал".

Ловушка подстерегала душегуба из Ангарска там, где он и вовсе не ожидал. Когда следователи заподозрили, что зверские убийства и изнасилования совершал кто-то из полицейских, поскольку многие жертвы говорили, что маньяк был одет в форму, они решили взять анализы ДНК у всех, кто причастен к громкому делу - и даже тех, кто уже уволился со службы. Так они и вышли на Михаила Попкова. Его задержали в июне 2012 года в поезде, который ехал в сторону Владивостока.

Чтобы доказать причастность ангарского Чикатило ко всем его зверствам, провели 200 экспертиз, а размер уголовного дела составил 322 тома. В итоге в 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 человек. Но позже, уже за решеткой, маньяк Попков признался еще в 59 убийствах. Сколько еще зверств успел совершить душегуб за 18 лет? Скорее всего, этого мы уже никогда не узнаем.