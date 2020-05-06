Всех медиков ГКБ №1 в Иркутске проверят на коронавирус

Первые признаки коронавируса появились у врачей и пациентов горбольницы №1 еще 30 апреля. Они тут же прошли пробы на эту инфекцию, итогом которых стало то,что 36 человек - 24 госпитализированных и 12 медиков - попали в инфекционную больницу на лечение. На карантине сразу несколько отделений медучреждения -терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия. Сегодня принято решение, что весь персонал больницы №1 будет проверен на это заболевание до конца недели.

- Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков. Полностью весь персонал будет обследован до конца недели. Кроме того, по решению врио губернатора региона все работники больницы пройдут компьютерную томографию. Отработан график обследования – по 25 человек в день. К этой работе уже приступили, - рассказала главный врач ГКБ№1 Любовь Лялина.

Во всей больнице сейчас идет тотальная дезинфекция. При этом все пациенты лечебного учреждения получают необходимые препараты, им проводят процедуры. Выписывать их будут независимо от срока карантина, который будет действовать до 17 мая.