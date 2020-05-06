«Голоса сорваны. А респираторы натирают лицо до крови»: медсестра из Иркутска отправилась добровольцем в коронавирусную клинику Москвы

Каждые сутки в столице прибавляется по четыре-пять тысяч зараженных COVID-19. Медики со всей страны добровольно отправляются в Москву, как на фронт, помогать коллегам. Вот и из Иркутской области 18 апреля улетела группа из 23 «бойцов» - медиков, сейчас они трудятся в разных столичных больницах. О шестичасовых сменах в «грязной» зоне, пациентах на ИВЛ и надежде на конец эпидемии рассказала «КП» - Иркутск одна из добровольцев - наша землячка, 34-летняя медсестра Екатерина Ящук.

Долг – помочь коллегам

- Кто полетит в Москву, помогать в борьбе с коронавирусом? - в середине апреля спросили медиков одной из иркутских больниц.

- Я не смогу, - ответила сначала Екатерина Ящук. - У меня подготовка к ЕГЭ, планирую летом снова поступать в вуз на врача (в молодости она не получила диплом, ушла в «академ», да так и не восстановилась).

Но буквально через 15 минут, узнав, что ее коллеги, двое врачей реаниматологов-анестезиологов, без колебаний согласились на командировку, она передумала.

- Полечу с ними! - решительно заявила начальству.

Родители, брат и муж, конечно, попытались ее отговорить. Но Екатерина поездку в эпицентр коронавируса восприняла как вызов: «Мой долг - помочь коллегам».

И вот утром 18 апреля она вместе с другими медиками из Иркутской области прилетела в Москву.

- Нас тепло встретили в столице, - рассказывает медсестра. - Привезли в общежитие, дали отдохнуть. Затем провели инструктаж, как правильно надевать и снимать защитный медицинский костюм, и стали распределять по клиникам. Меня и еще двоих коллег из Иркутска направили в больницу в Люблино, переоборудованную под лечение коронавируса. Хорошо, что нас не разлучили - вместе легче.

В самолете до столицы. Фото: личный архив.

Шесть часов в «скафандре», без отдыха и воды

«Все будет хорошо», - мысленно успокаивала себя Екатерина Ящук в первый рабочий день, переодеваясь в «скафандр» - так медики называют противочумный спецкостюм. Очки, туго затянутый респиратор и три пары резиновых перчаток - тоже обязательные «аксессуары». На инструктаже добровольцев честно предупредили: вирус не имеет вкуса и запаха, он незаметно витает повсюду, и даже полное обмундирование не гарантирует 100% защиты.

Осознав риски, Екатерина едва не купила билет домой. Несколько медиков из других регионов так и поступили - и их не осуждают. Но иркутянка переборола себя.

- Медики в Москве «зашиваются», их не хватает, - вздыхает Екатерина. - Нас, троих иркутян, определили в реанимацию. Позже присоединились добровольцы из Ярославля, Алтая, Новосибирска. Теперь штат укомплектован: в отделении всегда должно быть две или три медсестры и три врача. Приезжих сотрудников в больнице около 50%. Москвичи нас не бросают, обязательно хотя бы один страхует на смене. Дело в том, что здесь есть новые аппараты ИВЛ, с которыми мы в регионах не сталкивались и как работать с ними, не знаем.

Вот такое обмундирование носят медики в "грязной" зоне. Фото: личный архив.

В реанимации лежат пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии. Из-за поражения легких они не могут сами дышать. За них это делают аппараты искусственной вентиляции легких. Температура у большинства - 39 и выше. Питание подается специальными зондами через нос. Многие находятся под седацией - это одна из техник анестезии, когда пациентов расслабляют и успокаивают с помощью лекарств.

Забота медсестер - измерять больным температуру, менять повязки, промывать зонды для питания, менять наклейки с информацией о состоянии (каждые три-четыре дня их возят на компьютерную томографию легких, чтобы узнать, идет ли восстановление). И обязательно раз в четыре-шесть часов переворачивать каждого пациента на живот, спину, бок - это помогает легким наполняться кислородом. Все заразившиеся - взрослые, от 39 до 87 лет, и весят немало - от 80 до 160 килограммов. Работа физически тяжелая.

На костюме написано: медсестра Катя. Фото: личный архив.

- Носимся по реанимации шесть часов без перерыва, - рассказывает Екатерина Ящук. - В Иркутске я 10 лет отработала в отделении экстренной медицинской помощи, сутками принимала «тяжелых» больных. Этот опыт очень пригодился, стала выносливой. Но там я могла отойти на пять минут, глотнуть воды, сходить в туалет. А здесь категорически запрещено покидать «грязную» зону до конца смены. Шесть-семь часов - это предел, дольше не продержишься. Респиратор врезается в кожу, в нем тяжело дышать, очки запотевают. Мучительно хочется подойти к окну, сдвинуть респиратор и глотнуть свежего воздуха – а нельзя! Опасно. В отделении не разрешается поднимать руки выше пояса, и тем более касаться лица. Терпим.

В одинаковом облачении друг от друга не отличить. Имена и должности подписывают фломастером прямо на костюмах, например: «Медсестра Катя». Прямо как у военнослужащих, есть и погоны: у врачей красные, у медсестер - зеленые. В этих «скафандрах» друг друга не слышно - приходится кричать. К концу смены голоса сорваны. А респираторы натирают лицо до крови, до волдырей.

После респиратора на лице остаются вмятины. Фото: личный архив.

- Но это ничего, ко всему привыкаешь, - говорит наша землячка. - Да, первые пару дней у меня был психологический барьер, но сейчас просто работаю, представляя, будто я в Иркутске, и нет никакого коронавируса.

После шестичасового дежурства на передовой наступает перерыв, тоже шесть часов. Екатерина снимает свое обмундирование, идет в душ, обедает. И бегом на улицу, звонить родным, друзьям и коллегам в Иркутск, улыбаться, успокаивать: «Все в порядке. Я здорова!»

В зоне отдыха в больнице можно поиграть в приставку... Фото: личный архив.

Можно отвлечься в больничной зоне отдыха, поиграть в приставку, в шахматы, выпить кофе. Подремать часок-другой. А потом снова на шестичасовой пост. Вот так выглядит суточное дежурство. Так называемая «утренняя смена» длится с восьми утра до двух ночи, а «вечерняя» - с 14 часов до восьми утра следующего дня.

...или в настольные игры. Фото: личный архив.

Не верят в коронавирус, даже оказавшись в реанимации

В апреле Екатерина работала сутки через трое. Это самый комфортный режим, успевала между сменами выспаться и отдохнуть. Но приходилось дежурить и сутки через сутки. При такой нагрузке главная задача - выспаться, звонить родным - уже роскошь. В мае график «устаканился», теперь она сутки трудится, двое - отдыхает.

- Больных очень много, особенно в общем отделении, иногда за час приезжает по семь «скорых», - восклицает Екатерина Ящук. - COVID-19 - коварный вирус. Может протекать без симптомов, а потом раз - и нет легких. Таких случаев полно. Самый первый пациент в нашей реанимации, крепкий 45-летний мужчина - у него только один раз температура подскочила до 40 градусов, больше ничего. А потом вдруг стал задыхаться. Привезли в больницу, врачи смотрят, а у него уже 80% легких поражено! Подключен к ИВЛ. Лечим, как и всех, убойными антибиотиками, противовирусными как при ВИЧ-инфекции, витаминами В и С, препаратами для разжижения крови. Переворачиваем. Больному то лучше становится, то резко хуже - не знаем, выкарабкается ли…

За каждого пациента медики переживают, как за члена семьи. Радуются, когда людей переводят из реанимации в общую палату. За три недели в отделении, где работает Екатерина, на поправку пошли восемь человек. Легкие восстанавливаются долго. Если есть положительная динамика, то ИВЛ постепенно отключают, и пациенты заново учатся дышать. Не справились - значит, вернутся на аппарат.

В таком "скафандре" Екатерина трудится по шесть часов. Фото: личный архив.

- Кто-то из-за паники не может восстановить ритм дыхания, кому-то не хватает сил, - говорит Екатерина. - Вот сейчас 39-летняя женщина старается дышать сама. Прихожу на смену и сразу к ней: «Как ты?» Она в ответ кивает: «Хорошо». Я ей твержу: «Только дыши, дыши! Поправишься, когда сама этого захочешь». Пациенты удивляются, мол: «Раньше четыре дня от пневмонии лечились, а сейчас почему так долго?» Объясняем им, что коронавирус - не пневмония, а гораздо хуже, легкие поражает до 92%. Но, представляете, даже в Москве люди не верят в опасность! Гуляют по улицам, ездят на машинах, город все оживленнее. Только когда сами цепляют заразу или кто-то из близких заболевает, осознают, что надо было отсидеться дома.

Аппараты ИВЛ в Москву присылают со всей страны. Пока недостатка в оборудовании и койках в больнице нет. Что будет дальше - врачи не загадывают. Главное - не заразиться самим, чтобы продолжать лечить. Раз в неделю у них тоже берут анализы на коронавирус. Чаще, как считают сами медики, нет смысла тестироваться, поскольку у инфекции долгий инкубационный период.

Гостиница, питание и такси - бесплатно

Приезжих из Иркутска медиков поселили в гостинице в часе езды от больницы. Проживание бесплатное, такси на работу и обратно - тоже. В номере комфортно: есть двуспальная кровать, телевизор, отдельный санузел, балкон. Завтрак и ужин - за счет отеля.

Супчик, второе, фрукты - обязательно в рационе. Фото: личный архив.

- Кормят что в больнице, что в гостинице, разнообразно и сытно, - говорит Екатерина. - Утром готовят кашу (овсянку, гречку) и бутерброды, днем и вечером - мясо с гарниром, например, котлеты с картошкой или шашлыки, салаты, молочные коктейли. Всегда есть сладости к чаю, соки, компоты и фрукты: бананы, груши, яблоки. Ради иммунитета пришлось забыть о диетах, ем, когда хочется. А еще для профилактики нам выдали противовирусные таблетки и мази для лица.

В гостинице строгие меры безопасности. Медики звонят на ресепшн, чтобы заранее заказать еду или сообщить, что нужно постирать одежду. Вживую постояльцы с персоналом не контактируют: и подносы с блюдами, и пакеты с вещами им оставляют под дверью, выйти и забрать можно после стука. Дезинфекция номеров - каждый день.

Сами медики тоже не ходят друг к другу в гости. Да и вообще стараются как можно реже выбираться из номеров, соблюдают самоизоляцию. Разве что прогуливаются в ближайший магазин за продуктами. Екатерина первый раз в Москве, а побывала только на Красной площади, и то проездом - таксист по дороге с больницы сжалился, завез на пять минут: «Иди хоть сфотографируйся!»

В свободное время Екатерина созванивается с семьей, спит и смотрит телевизор. Фото: личный архив.

- Возвращаясь к себе в апартаменты, стараюсь не зацикливаться на мыслях о вирусе, - откровенничает медсестра. - Но за больных все равно переживаю, пишу дежурным врачам смс-ки: «Как они там? Держатся?» К слову, мы с коллегами общаемся, в основном, только в телефонных переписках. На работе, сняв «скафандры» после смены, держим дистанцию, вместе не гуляем и кофе не пьем. Ради безопасности. Одиноко ли? Да, бывает. Но я включаю видеосвязь, звоню родным и близким в Иркутск, и получаю от них такой заряд поддержки! Так и восстанавливаю силы. Общение, телевизор, сон, ванна с морской солью, прогулка, пусть и на балконе…

Командировка у Екатерины – до 15 мая. Семья, конечно, с нетерпением ждет дома, но она подумывает о том, чтобы еще поработать на передовой в Москве.

- Среди столичных коллег много пожилых, им тяжело: выходят со смен, а лица белые-белые, - говорит медсестра. - Пока есть силы и возможность, буду им помогать. Настрой у меня позитивный. Хочется верить, что пандемия скоро закончится. Главное - чтобы люди соблюдали самоизоляцию. А то «скорые» в больницу все едут и едут…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думали отравление, оказалось коронавирус: сибирячка о том, как ее семья заразилась COVID-19

Иркутянка Ксения Костина лежит в больнице с мужем, дочкой и свекровью (подробности)

Всех медиков ГКБ №1 в Иркутске проверят на коронавирус

В инфекционную больницу на лечение уже попали 24 пациента и 12 сотрудников медицинского учреждения (подробности)

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 6 мая 2020: 10 559 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 6 мая 2020. Общее число заболевших по стране превышает 165 тысяч (подробности)

Дарья Асламова: Моя дочь уже переболела коронавирусом

Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.