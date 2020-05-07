Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 мая: карантин в ГКБ №1, когда снимут самоизоляцию

Коронавирус в Иркутске, 7 мая. С начала апреля зарегистрирована 237 заражений, в больнице сейчас находится 163 человека. К сегодняшнему дню принято много решений, которые определят нашу жизнь на ближайшее время. Поговорим о них.

Коронавирус в Иркутске, 7 мая: когда снимут ограничения

«Становится все больше случаев, когда люди заразились после контактов с бессимптомными заболевшими. Помните: вы можете быть инфицированы, но не знать об этом и заразить множество людеи вокруг вас.Я понимаю, что нелегко сеи час всем. Много днеи находиться в замкнутом пространстве непросто даже здоровому человеку. Что говорить о заболевших», - обратился в своем Инстаграме к жителям глава региона Игорь Кобзев.

Он напомнил о том, что Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по выходу из ограничительных мероприятии . Как предлагается, они будут проходить в три этапа. На первом из них разрешат находиться на открытых спортплощадках, в небольших магазинах и в учреждениях бытовых услуг. Наконец будут позволены прогулки с детьми.Позже откроются, при условии контроля числа посетителей, крупные магазины, вернутся ребятишки в школы и детсады. На третьем этапе настанет очередь всех магазинов, вузов, гостиниц, общепита.

Когда это произойдет в Иркутске, зависит от эпидситуации в регионы, от того, когда мы пройдем пик заболеваемости.

Коронавирус в Иркутске, 7 мая: в больницах появятся психологи

Предлагаю изменить штатные расписания всех лечебных учреждений, в которых есть пациенты с коронавирусом, и ввести должность специалиста, ответственного за взаимодействие с родственниками пациентов. С завтрашнего дня люди должны приступить к работе. В каждом таком лечебном учреждении необходим психолог, - сказал глава региона на очередном заседании штаба.

Зачем? Ситуация очень нервная, неопределенная. Люди испытывают стресс, страх. И не каждый способен справиться с этим. Именно поэтому принято решение «усилить» медиков психологами. Пациентам и их родственникам нужно помочь, объяснить, успокоить их.

С врачами же договорились, что они, несмотря на перегрузки, найдут возможность сообщать наиболее важную информацию родственникам пациентов, выделят для этого время с 17.00 до 20.00.

Коронавирус в Иркутске, 7 мая: несколько отделений в ГКБ №1 закрыто на карантин

Сейчас терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия закрыты на карантин. Это произошло после того, как 30 апреля 24 пациента и 12 медиков горбольницы почувствовали себя плохо. И после тестов на коронавирус оказались в «инфекционке». В больнице начались массовые обследования.

Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков. Полностью весь персонал будет обследован до конца недели. Кроме того, по решению врио Губернатора региона все работники больницы пройдут компьютерную томографию. Отработан график обследования – по 25 человек в день. К этой работе уже приступили, - рассказала главный врач ГКБ№1 Любовь Лялина.

Сейчас во всей больнице проводят дезинфекцию. Лечение находящихся там пациентов при этом, конечно, продолжается. Более того, их выписка произойдет в положенное время, вне зависимости от карантина, который должен завершиться 17 мая.

Таковы последние и самые актуальные новости о коронавирусе в Иркутске на 7 мая.