Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 мая: рост в Иркутске, Усть-Илимске, Ангарске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 мая. На ней отмечено по-прежнему 17 районов, такая ситуация сохраняется уже несколько дней. Три территории со вчерашнего дня очищены от вируса - это Усть-Кут, Нукуты, Аларский район. Это хорошие новости.

К сожалению, в регионе уже 255 случаев заражения, это на 18 больше, чем днем ранее. Выздоровевших 75, эта цифра растет медленнее, таковых стало больше на 9. Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 7 мая, уже 170 случаев заражения приходится на Иркутск. А это значит, что инфекционная больница пополнилась 12 новыми пациентами. Заражаются вирусом в основном в результате контактов в городе, именно так заразились 90 человек. Еще один диагноз "коронавирус" поставлен жителю Бодайбо, это контакт с уже заразившимся, всего больных четверо. В Ангарске тоже стало на двух больных больше, чем накануне -15. Тут надо учесть, что двое заболевших - из местного обсерватора. Уже 14 заразившихся в Усть-Илимске. Еще один человек, зараженный вирусом, приехал, на этот раз, из Новосибирска. Добавился и один контактный.

В Братске теперь 7 больных - на одного больше, чем накануне. На карте отмечено - 3 человека прибыли из Москвы, трое заразились от них, один выздоровел. В Иркутском районе по-прежнему 17 случаев, но и выздоровевших стало на одного больше -4.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 мая наглядно показывает, где еще есть заражения. Это Усть-Удинский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Шелеховский, Зиминский,Куйтунский районы, а также города Усолье-Сибирское, Черемхово.