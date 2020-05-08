Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 мая:защита дипломов пройдет на удаленке, а план по снятию ограничений будет 11-го

Коронавирус в Иркутске, 8 мая. Что известно на эту дату? Последние данные по количеству заразившихся -255 человек, или на 18 больше, чем сутки назад. Увы, но пока рост количества заразившихся вовсе не стабилизировался, как хотелось бы всем нам, уже порядком уставшим от ограничений.

Коронавирус в Иркутске, 8 мая: 11 мая будет план по снятию ограничений

Увы, индекс самоизоляции в регионе очень низкий. Практически такой же, как если бы коронавируса и вовсе не было. Плохо в этом всем конкретно одно — значит, больше будет заболевших и позже снимут саму самоизоляцию. Пока все складывается именно так. По карте, которую ежедневно составляют эпидемиологи, коронавирус в Иркутске на 8 марта фиксировался уже больше 170 раз и почти половина случаев -90 — приходится на заражение в городе.

На очередном штабе, что вполне естественно,поднимался вопрос о том, когда снимать ограничения. Судя по всему, не сейчас и очень постепенно, хотя план к 11 мая и будет готов.

Как рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, мы должны учесть темпы роста заболевания, количество койко-мест в лечебных учреждениях для приема больных при резком всплеске болезни и показатель охвата тестирования, – заявил Игорь Кобзев.

Коронавирус в Иркутске, 8 мая: помощь мелкому и среднему бизнесу

Хотя многие предприятия в Иркутске и работали все это время, но далеко не все. Турбизнес, сфера услуг, торговля непродовольственными товарами, общепит — это совсем не полный перечень сфер, что встали полностью.

Кто-то из них пытался работать и был пойман за руку — таких нашлось 248 из 5 тысяч проверенных, совсем немного. Остальные несли и несут убытки из-за простоя.

Уже решено -в ближайшее время в правительстве региона состоится рассмотрение комплекса мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, имеющих отношение к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Обсуждение состоится с участием Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири и прокуратуры Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, 8 мая: бакалавры и магистры защитят дипломы по интернету

Такого еще не было никогда. С другой стороны, много чего еще не было никогда. Сейчас многочисленные студенты иркутских вузов — все 74 тысячи- продолжают заниматься дистанционно. И это им предстоит до конца июня. А выпускникам предстоит еще и защитить дипломы — и тоже на расстоянии. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Прояснилась и ситуация с приемной кампанией в вузах. Она начнется сразу как будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Минобрнауки РФ из-за пандемии коронавируса уже перенесло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году на более поздний срок. По информации, которая доступна сейчас, прием документов на бюджет пройдет до 10 августа, первая волна зачисления 19 августа, а вторая - 24 августа.

Кроме того, сообщается, что с 6 мая студенты старших курсов медицинских специальностей в соответствии с приказом Минздрава России приступили к практике в лечебных учреждениях. Все они пройдут дополнительную подготовку по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Таковы последние новости по коронавирусу на 8 мая 2020 года.