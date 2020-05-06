Погода на День Победы 2020 в Иркутске: 9 мая жары не будет

Первомайские праздники прошли. Впереди День Победы и снова три праздничных дня. Однако, в этом году они пройдут по-особенному: Парад Победы отменен и в столице, и в регионах, Бессмертный полк тоже. Причина ясна – коронавирус. В регионе действует режим самоизоляции - сидим дома, а погода на День Победы 2020 в Иркутске, кстати, будет этому способствовать.

«Иркутская область сейчас находится под влиянием атмосферных фронтов, активно они проявят себя как раз 8-9 мая», - рассказала «КП» заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

В ближайшее время иркутян ждут дождливые дни: 7, 8, 9 мая в регионе возможны осадки, временами даже с мокрым снегом. Так как Иркутск находится в южных районах области, здесь дождь с мокрым снегом, скорее всего, пройдет ночью, а именно с 9 на 10 мая.

Кроме того, 7, 8, 9 мая будут еще и ветреными. Метеорологи прогнозируют в эти три дня порывы до 14-19 м/с. 10 и 11 мая скорость ветра не превысит 14 м/с, но и эти показатели не назовешь благоприятными.

«Ночные температуры воздуха ожидаются при затянутом облаками небе 0…+5, если же будет облачно с прояснениями, то -1…-7», - говорит Юлия Янькова.

Днем 7 и 10 числа в Приангарье столбики уличных термометров покажут +12…+18 градусов, 8 и 9 мая в течение дня +8. Однако, если выглянет солнышко, воздух прогреется до +14.

«На смену холодной воздушной массе придет теплая, погода начнет улучшаться уже 10 мая, днем 11 мая в Иркутске тепло +18…+23 градуса», - говорит синоптик.

Такой будет погода на День Победы 2020 в Иркутске. Кстати, в Приангарье почтить память героев и тружеников тыла можно будет в 12 часов, спев песни «День Победы» и «Катюша» с балконов. В 15.00 – минута молчания – по всем радиоканалам в это время будет раздаваться звук метронома. Также всех сибиряков просят установить в окнах портреты воевавших родственников, а в 22.00 поставить на подоконниках включенные фонарики.

Читайте также:

Трансляцию концерта «Классика против коронавируса», который проводят «Комсомольская правда», Asia Musiс и Иркутская филармония, смотрите 7 мая в 19.00. Выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии будет посвящено Дню Победы и борьбе с COVID-19 (подробности)

Онлайн-спектакли в Иркутске: расписание трансляций на май (афиша театров)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08