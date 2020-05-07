2020-05-07T09:16:02+03:00
Дом. Семья

Пса, два месяца бродившего с проволокой, насквозь проткнувшей шею, спасают в Иркутске

Сейчас собака в клинике под присмотром ветеринаров [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Пса, два месяца бродившего с проволокой насквозь проткнувшей шею, спасают в Иркутске. Фото: Марии ПАНЧЕНКОПса, два месяца бродившего с проволокой насквозь проткнувшей шею, спасают в Иркутске. Фото: Марии ПАНЧЕНКО
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Впервые сообщения в соцсетях о том, что в поселке Дзержинск под Иркутском бродит собака с проволокой, вросшей в шею, появились еще в марте. Но на людях пес показывался редко, да и подманить его так просто не удавалось. Прятался. Тогда волонтеры решили обратиться за помощью к специалистам. С поимкой четвероногого с легкостью справился Нурик Журабоев из питомника К-9. И то, что предстало пред глазами волонтеров и кинологов даже у бывалых спасателей вызвало шок.

«Металл прошел шею насквозь, рана была открытая, гноилась», - рассказывает Нурик Журабоев. – «В таком состоянии оставлять его было нельзя. Решили везти к ветеринарам».

Толстая проволока, больше похожая на трос, вошла в районе позвоночника, и вышла внизу под горлом. Пес, получивший кличку Майк, тяжело и со свистом дышал. Волонтеры в Сети объявили сбор средств, так как было понятно, что травма не простая и потребуется серьезное лечение. Вот уже пятый день собака находится в клинике под присмотром ветеринаров.

Раны обработали в клинике. Фото: Мария ПАНЧЕНКО

Раны обработали в клинике. Фото: Мария ПАНЧЕНКО

«Сразу же ему обработали огромные дыры в шее, стоял запах ужасной гнили, поставили антибиотики, на следующий день провели эндоскопическое исследование трахеи. Имеется воспаление, инфицирование, гной и слизь внутри», - написали волонтеры посты в Инстаграме. – «Все зачистили под наркозом, поставили дренаж, подшили. 8 мая повторный осмотр хирурга, возможно, нужна будет повторная операция по зачистке. Вердикт врача: собака напоролась не сама, кто-то ей помог».

Говорят, «собака бывает кусачей только от жизни собачей». Но, несмотря на все мучения, которые пришлось пережить за его недолгую собачью жизнь (кинолог Нурик Журабоев определил, что Майку примерно 3-4 года – прим. авт.), пес оказался добродушным и не конфликтным.

mary_eventmary_event
Пса, 2 месяца бродившего с проволокой в шее, спасают в Иркутске
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«Он – настоящий боец, несмотря на свою рану и боль, Майк ни разу не проявил агрессию, очень контактный», - рассказала «КП» куратор пса Мария Панченко. – «Навещаю его в клинике каждый день. Разрешают непродолжительные прогулки. Дышит еще тяжело, ставят каждый день антибиотики. Если повторной операции не потребуется, есть вероятность, что пса 8 мая выпишут, поэтому поиск дома для Майка – очень актуален. Хочется найти ему хозяина».

Если Майк приглянулся вам, и вы хотите подарить ему новую счастливую жизнь, напишите сюда.

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Собаку, 2 месяца бродившую с проволокой в шее, отловили кинологи Иркутска
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ИСТОЧНИК KP.RU

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