2020-05-07T14:04:29+03:00
День Победы в Иркутске

«Комсомолка» начинает новый проект «Великая Победа – Стена Памяти»

На сайте, на радио и в газете мы будем рассказывать о 40-х – военных и трудовых
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Комсомолка» начинает новый проект «Великая Победа – Стена Памяти».«Комсомолка» начинает новый проект «Великая Победа – Стена Памяти».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольской правды - Иркутск» и телеканал «Тивиси HD» начинают новый культурно-патриотический проект «Великая Победа — Стена Памяти». Вместе с вами мы вспомним, как жил Иркутск в трудные военные годы, как наш регион шел к Победе.

Вместе с вами вспомним героев, которые на полях сражений боролись за наше мирное небо над головой, узнаем, чем и как жила Иркутская область в годы войны, как работали предприятия, которые ковали Победу в тылу, о трудовом подвиге сибиряков, вкладе учреждений культуры в Великую Победу. А он неоценим! С песней на устах «Вставай, страна огромная!» солдаты шли в бой, а вечером в землянке под фронтовую гармонь и «Темную ночь» писали письма любимым. Фронтовые агитбригады подняли дух бойцов, дарили веру в себя и свои силы.

О том, как жило Приангарье в сороковые военные и трудовые мы будем рассказывать в специальном разделе «Великая Победа — Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM), а также на телеканале «Тивиси HD». Ибо нет ничего дороже для человека в нашей стране, чем эта дата — 9 Мая. Нет семей, где не воевали деды и прадеды, где ни один из них не сложил голову ради нашего сегодняшнего счастья. Этому и посвящен наш проект «Великая Победа — Стена Памяти». Будем достойны памяти тех, кто достойно прошел сквозь огненные версты войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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