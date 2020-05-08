2020-05-08T14:46:19+03:00
Дом. Семья

Целый год один бродяжничал по улицам: иркутянка разыскала любимого йоркширского терьера Рикки благодаря соцсетям

Пес потерялся прошлым летом, а подобрали его накануне [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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До разлуки собака прожила у Аллы семь лет. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.До разлуки собака прожила у Аллы семь лет. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.
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- Привет, Рикки! Узнал меня? - смеется 42-летняя сибирячка Алла Алдобаева, подхватывая на руки пушистого йоркширского терьера. Шутка ли - ее любимчик почти год (!) бродяжничал по Иркутску, а теперь нашелся благодаря соцсетям!

Разлука случилась в августе прошлого года, когда Алла вышла с ним погулять в микрорайоне Радужный.

- Рикки у меня семь лет прожил, всегда выгуливала его без ошейника и поводка, он обычно держится рядышком, - вспоминает Алла. - А тут вдруг забежал за машины и исчез. Я бросилась за ним, но его и след простыл. Вся семья расстроилась, особенно младший сын, а старший даже с работы пораньше отпрашивался, чтобы поискать питомца на улицах.

А вот эту фотографию Рикки хозяева выложили в соцсетях, когда он потерялся. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.

А вот эту фотографию Рикки хозяева выложили в соцсетях, когда он потерялся. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.

Они написали в соцсетях объявление: «Потерялся питомец, верните за вознаграждение». Отклики приходили, но среди всех найденных в городе йоркширских терьеров Рикки не было. За это время в дом так и не взяли новую собаку - семья верила, что любимец вернется. И не зря!

«Вот такая собачка бегала по микрорайону Ершовский, ее чуть не сбила машина. Давайте найдем хозяина!» - опубликовал в соцсетях видео иркутянин Михаил Андрианов. На руках у него крутится лохматый «йорик». Накануне парень подобрал его на улице и принес домой.

Иркутянин подобрал собаку на улице и стал искать хозяев..Видео: группа "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

- Алла, смотри, не твой ли песик нашелся? - а это к «поисковой операции» уже подключилась ее подруга, Ирина Степанова, и ранним утром 8 мая скинула ей в соцсетях тот самый пост Михаила про потеряшку.

- Мой! - с первого взгляда узнала его хозяйка.

Прежде чем забирать собаку, она уточнила у Михаила особые приметы: отзывается на кличку Рикки, а под шерстью набито клеймо СОО-221. Но, к разочарованию Аллы, пес не реагировал на кличку, и метки на нем не нашли.

Где прожила бедняжка почти целый год - неизвестно. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.

Где прожила бедняжка почти целый год - неизвестно. Фото: предоставлено Аллой Алдобаевой.

- Удивилась, конечно, потому что мордочка-то как у Рикки, свою собаку я всегда узнаю, - рассказывает Алла. - Решила, что все равно приеду, посмотрю на нее вживую, если хозяева не объявятся. Но Михаил вдруг перезвонил: «Слушайте, у собаки на лапке и вправду есть цифры 221. А еще на носу белое пятно». И тут я обрадовалась - приметы совпали. Чудеса бывают!

Алла с младшим сыном и подругой сразу помчались за собакой.

Иркутянка нашла собаку, пропавшую прошлым летом..Видео: группа "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

- Рикки аж задрожал и так смотрел на нас - казалось, что заплачет, - говорит Алла Алдобаева. - Михаила мы отблагодарили, а собаку скорее повезли домой. Он прямо с порога ринулся к своей лежанке и миске с едой, все помнит! Где жил все это время, неизвестно. Очень оброс, явно его никто не подстригал, не ухаживал. Значит, Рикки все это время бродяжничал. Но при этом он не исхудал - видимо, добрые люди подкармливали. Больше мы его не потеряем!

Михаил, вернувший собаку, и ее хозяйка Алла. Фото: страница Михаила Алдобаева в соцсетях.

Михаил, вернувший собаку, и ее хозяйка Алла. Фото: страница Михаила Алдобаева в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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