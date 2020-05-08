День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске: что посмотреть, куда пойти

День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске – праздник, о котором сибиряков ничто не заставит забыть. Да, массовые мероприятия из-за распространения коронавируса в стране и регионе отменены, но в такой день душа поет и радуется миру. Расскажем, как отмечать 9 Мая будут в столице Приангарья, что можно будет посмотреть в этом году и в какой акции принять участие. Выйти из дома во время режима самоизоляции – нельзя, да и некуда, праздничные события - концерты, спектакли, экскурсии - все пройдут онлайн.

Окна Победы, минута молчания и Свет Памяти

В День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске запланировано несколько мероприятий, которые должны сплотить горожан, дать ощущение единения в этот праздник, несмотря на режим самоизоляции. Первая из них называется «Окна Победы». Так, в 12.00 иркутянам предлагают выйти на балконы или высунуться из окон и спеть две песни, которые наверняка у всех ассоциируются с Великой Победой – это «Катюша» и «День Победы». Кстати, возле домов, где проживают ветераны, исполнят эти композиции артисты, а актеры разыграют отрывки из спектаклей.

В 15.00 на всех иркутских радиостанциях начнет раздаваться звук метронома. Это всеобщая минута молчания – дань памяти Героям, защитившим страну от фашизма, подарившим нам мирное небо над головой и светлое будущее.

Завершит 9 Мая еще одна акция, получившая название «Свет Памяти». В 22.00, как просят в мэрии, всем нужно подойти к окнам и включить фонарики - самые обычные – ручные, в телефоне. Сделав это, вы также увидите десятки огней в окнах напротив вашего дома.

День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске: онлайн-трансляция концерта творческих коллективов города Саянска

Для жителей Приангарья артисты города Саянска подготовили концерт «Песни нашей Победы». Песни поддерживали русских во время войны, с ними легче было идти в бой, совершать подвиги, ждать новостей в тылу. Послушать онлайн-трансляцию праздничных выступлений творческих коллективов можно с 11.00 на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) и Братске (99,5 FM), а в 12.00 на сайте irk.kp.ru или в нашей группе в соцсетях. Подробности здесь.

День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске: спектакль «Победитель», 14+

Пойти 9 Мая в этом году, разумеется, некуда. Но без зрелищ иркутяне в этот день не останутся. Например, актеры Иркутского театра юного зрителя на своем Youtube-канале открыли на время праздничных дней 9-10-11 мая доступ к спектаклю о войне «Победитель». Его поставил иркутский режиссер Александр Гречман по произведениям и дневникам воевавших Виктора Астафьева и Иннокентия Смоктуновского.

«Спектакль - дань памяти нашим дедам и прадедам за их великий подвиг», - говорят сотрудники иркутского ТЮЗа. – «У каждого героя своя война, своя любовь и свое горе на этой войне, как и у Кольки Костяева - главного героя, 18-летнего солдата…»

Посмотреть постановку можно будет до 23.00 часов 11 мая.

Концерты «От героев былых времен…» и «На всю оставшуюся жизнь!»

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 9 Мая покажет видеозапись благотворительного концерта «От героев былых времен…». А на страницах театра в соцсетях можно послушать стихи, песни, исполненные артистами – «В землянке», «Жди меня», «Тальяночка», «Майский вальс» и другие. Актеры Иркутского драмтеатра также решили порадовать горожан музыкальными композициями. Они исполнят песни, рожденные на войне, шедевры, которые помогли солдатам выстоять и победить.

День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске: в «Аистенке» расскажут, как говорить о войне с детьми

Прямой эфир с режиссером-постановщиком спектакля «Возвращайся!» Натальей Пахомовой проведут актеры Иркутского областного театра кукол «Аистенок». Со специалистом обсудят, чем отличаются театральные постановки на военную тематику от кинематографических, какие средства используются для создания таких спектаклей. Во время эфира также узнаем мнение режиссера, как рассказывать о войне детям и многое другое. Подключиться к эфиру можно 9 мая в 19.00 здесь.

Спектакль от камерного хора Филармонии и песни от «Театра Пилигримов»

Не могли остаться в День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске в стороне, конечно, и музыканты Областной филармонии. Для иркутян они исполнили концерт и спектакль «До свидания, мальчики», увидеть который горожане смогут в записи. В создании принимали участие Губернаторский симфонический оркестр и камерный хор Иркутской областной филармонии. А на Youtube-канале «Театра Пилигримов» 9 Мая должна появиться песня из спектакля «Милосердие под запретом». Это будет хоровое исполнение.

День Победы 9 Мая 2020 в Иркутске: виртуальная экскурсия «И тыл был фронтом»

Архитектурный музей под открытым небом «Тальцы» продолжает радовать иркутян своими виртуальными экскурсиями, посмотреть которые можно на «Ютубе» или в соцсетях учреждения. К 9 Мая музейщики, конечно, подготовили и записали познавательное видео на военную тематику. Оно получило название «И тыл был фронтом». Сотрудники «Тальцов» расскажут о жизни сибирской деревни в годы Великой Отечественной войны.

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