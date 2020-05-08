День Победы в Иркутске 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

День Победы в Иркутске 9 мая 2020 отмечать в режиме самоизоляции придется впервые. Праздник в этом году пройдет без массовых мероприятий – Парад Победы в сквере Кирова и шествие по центральным улицам с портретами воевавших родственников «Бессмертный полк» перенесены на неопределенный срок. Однако, 9 Мая – это дата, перенести которую невозможно. И отмечать День Победы иркутяне, конечно, будут.

Для того, чтобы сибиряки почувствовали единение в этот день, в Иркутской области пройдет несколько праздничных событий. На нашем сайте вы сможете увидеть, как отмечают День Победы в Иркутске 9 мая 2020. В 12.00 здесь начнется прямая онлайн-трансляция. Смотрите, как проводят этот торжественный день земляки, и сами присоединяйтесь к празднованиям, например, к акции «Окна Победы». В 12.00 все желающие могут выйти на балконы или выглянуть в окна и спеть песни, которые ассоциируются с Победой в Великой Отечественной войне - «День Победы» и «Катюша».

Какие еще события пройдут 9 Мая в Иркутске, а также, что интересного приготовили иркутские актеры, режиссеры, музыканты и сотрудники музеев - смотрите здесь.

Прямая онлайн-трансляция празднования Дня Победы в Иркутске 2020.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08