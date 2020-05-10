2020-05-10T06:17:44+03:00
Происшествия

Три человека погибли в крупном ДТП на трассе в Иркутской области

Авария произошла в Усольском районе [фото, видео, подробности]
Мария ОСИПОВА
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Три человека погибли в крупном ДТП на трассе в Иркутской области. Фото: "ДТП 38RUS"Три человека погибли в крупном ДТП на трассе в Иркутской области. Фото: "ДТП 38RUS"
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Полицейские Иркутской области установили предполагаемого виновника крупного ДТП под Усолье-Сибирским, в котором погибли три человека и еще двое получили различные травмы. На трассе перед Мальтинским мостом столкнулись сразу три автомобиля: ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и Тойота Виста. Виновником аварии, предположительно, стал водитель «девятки».

- Он ехал из Усолья-Сибирского в сторону Иркутска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не справился с управлением и выехал на «встречку», где лоб в лоб столкнулся с «десяткой» и «Тойотой Вист».

В результате аварии 33-летний водитель «девятки» и двое его пассажиров – мужчины 31 и 29 лет – погибли на месте. Еще один пассажир этой машины - 29-летний молодой человек – получил различные травмы и был доставлен в больницу. Также медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю «десятки». В иномарке, по данным полицейских, никто не пострадал.

Также медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю «десятки». Фото: "ДТП 38RUS"

Также медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю «десятки». Фото: "ДТП 38RUS"

Напомним, крупное ДТП произошло на трассе в Усольском районе недалеко от поселка Мальта около полуночи 9 мая. Удар был такой силы, что от отечественных автомобилей осталась груда металлолома.

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят по факту аварии всестороннюю проверку. Полицейским предстоит выяснить, в каком состоянии управлял автомобилем погибший водитель, ставший виновником ДТП.

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Крупное ДТП с тремя погибшими в Усольском районе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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