Делая селфи, девочка сфотографировала извращенца, который пытался на нее напасть

Тот самый снимок, на который попал голый мужчина. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Улан-Удэ уже два месяца ищут извращенца, который пытался напасть на 12-летнюю девочку. При этом, школьница сумела спастись, благодаря своей внимательности. Утром, 6 июля она гуляла по парку Железнодорожников. Дойдя до детской площадки, на которой никого не было, она решила сделать селфи. Сфотографировавшись на свой смартфон, девочка решила просмотреть получившиеся снимки, и ужаснулась, когда увидела на заднем плане обнаженного мужчину. Обернувшись, школьница испугалась еще больше. Оказалось, что сзади нее, всего в нескольких метрах стоял голый незнакомец. Обнажив половые органы, он начал медленно приближаться к ребенку. Девочка, закричав, убежала.

Извращенца ищут уже больше двух месяцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Пока личность преступника неизвестна. В пресс-службе СУ СК России по Бурятии сообщают его особые приметы. Это коренастый, худощавый мужчина. На вид ему 30-35 лет, рост 175-178 см, волосы короткие с залысиной. Возможно, узнать его можно по фотографии, которую сделала девочка.

Всех, кто узнал разыскиваемого мужчину, просят сразу обращаться в следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ или в ближайший отдел полиции.