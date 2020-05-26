«Великая Победа - Стена Памяти»: стихи поэта Моисея Рыбакова, погибшего на войне, иркутяне исполняли на фронте

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Вспоминаем о талантливом иркутском поэте Моисее Рыбакове. Когда началась Великая Отечественная война, Моисей, будучи студентом-первокурсником, без колебания встал в солдатский строй. А через два года 24-летний парень погиб при наведении речной переправы... Но о нем осталась светлая память. Стихотворение Рыбакова «Мы с Байкала» напевали многие иркутяне, уходившие воевать: «Эх, Байкал, родной, гривастый. Едем, едем на войну…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/780980" frameborder="0"></iframe> "Мы с Байкала" автор Моисей Рыбаков, читает журналист ТИВИСИ Анастасия Куренова.

Истории сибиряков, на поле боя и в тылу сражавшихся за мирное небо над головой - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».