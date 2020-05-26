2020-05-26T12:28:40+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: в Иркутске 13-летняя девочка во время войны заготавливала дрова

О голодных и тяжелых 1940-х вспоминаем на сайте, в газете и радио
Любовь АРБАТСКАЯ
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О голодных и тяжелых 1940-х вспоминаем на сайте, в газете и радиоО голодных и тяжелых 1940-х вспоминаем на сайте, в газете и радиоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Когда началась Великая Отечественная война, сибирячке Матрене Поповой было всего 13 лет. В семье из четверых детей она была старшая, приходилось работать. Хрупкая девчушка устроилась в леспромхоз, где заготавливали дрова для Иркутска и косили сено.

- Нам давали 60 граммов муки на человека на день, - вспоминает иркутянка. – Заправляли ею баланду.

Семью спасало еще и то, что дедушка Матрены был лесничим, и ему было разрешено рыбачить и охотиться.

О том, как сибиряки упорно трудились и верили в лучшее в годы Великой Отечественной войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: воспоминания о войне сибирячки Матрены Поповой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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