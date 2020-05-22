Коронавирус в Бурятии, последние новости на 22 мая: жителям бесплатно дают капли от ОРВИ, а в обсерваторах появились тревожные кнопки

Коронавирус в Бурятии, 22 мая. В республике уже около 1100 больных. В одном только Улан-Удэ 643 ( цифра уточняется). С другой стороны, как оценила ситуацию накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, больше 50% заболевших переносят болезнь бессимптомно. Уже выписаны из больниц 444 человека, 179 лечатся амбулаторно.

Коронавирус в Бурятии, 22 мая: контактным с заболевшими COVID-19 дают бесплатные упаковки иммуномодулятора

Популярные капли в нос с иммуномодулирующим эффектом, всегда применяемые для профилактики при эпидемии ОРВИ и гриппа, выдают каждому члену семьи и всем, кто тесно общался с заболевшими COVID-19. Бесплатно положена одна упаковка лекарства. Сегодня число контактных с заболевшими — более полутора тысяч человек.

-Первая партия из 300 упаковок препарата распределена по 6 городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. - Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет осуществляться по мере необходимости.

На закупку лекарства вылелено 1, 6 млн. рублей в месяц.

Коронавирус в Бурятии, 22 мая: у персонала обсерваторов появились «тревожные кнопки»

Это сделано после того, как в обсерваторе, развернутом на базе отделения медицинской реабилитации Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково постояльцы напали на медперсонал.

На двухнедельный карантин приехавшие из Китая 10 человек были помещены 16 мая, а уже через два дня произошло ЧП. Житель Китая, недовольный тем, что его держат в обсерваторе, начал оскорблять медсестер и бросать в них камни. Медикам пришлось убегать от него по лесу. После того, как изоляция закончится,буяну, переведенному в другой обсерватор, придется ответить по закону.

Охрана обсерваторов усилена. В каждом из них установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В самих изоляторах теперь дежурят и сотрудники МВД.

Отметим, что условия размещения в обсерваторе – удовлетворительные. Предоставляется 4-х разовое питание, у каждого пациента – отдельный номер с санузлом и душем. Размещение в обсерваторах за счет республиканского бюджета, стоимость на 1 человека в сутки составляет – 2305 рублей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 22 мая.