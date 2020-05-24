Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая: заболевших нашли еще в одном районе

В Приангарье с каждым днем растет количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией. По данным на утро, диагноз COVID-19 в нашем регионе был поставлен уже 1194 раза. Только за последние сутки в число инфицированных попали 116 человек. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая поможет узнать, жителям каких районов нужно быть особенно бдительными, до каких территорий добрался вирус. Например, стало известно, что два случая заражения подтвердились в Нижнеудинском районе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая: в Иркутске 504 случая заражения

В лидерах по числу диагнозов COVID-19 по-прежнему региональный центр – 504 случая заражения здесь зафиксировано на сегодняшний день: 139 иркутян выздоровели, шестеро умерли от коронавируса, еще восемь человек с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией. Остальные продолжают лечение в больницах. Стоит отметить, что 273 человека из этого числа заболели, контактируя с зараженными, не выезжая в другие города или страны.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая: 456 заболевших вахтовиков

Вторым по количеству случаев заражения на карте город Усть-Кут стал после вспышки заболевания среди вахтовиков. Сейчас там инфицировано уже 226 рабочих и 10 человек, с кем они контактировали. Выздороветь смогли пятеро, к несчастью, один из работников скончался. Болеют вахтовики также в Бодайбо – в общей сложности там было 70 заболевших, двое выздоровели, один умер. В Братске получают лечение еще 8 работников вахтовым методом, столько же в Ангарске, 105 – в Иркустком районе и еще 35 - в Иркутске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая: в Шелеховском районе снова «ковид»

Еще вчера Шелеховский район на карте распространения коронавируса был обозначен зеленым цветом – там было 4 полностью вылечившихся человека. И вот снова COVID-19 подтвердился у одного местного жителя. «Зелеными» 24 числа остались Нукутский, Зиминский, Аларский, Осинский районы. Также ни разу не было случаев заражения в Чунском, Жигаловском, Тулунском, Качугском, Ольхонском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая: вирус уже в 30 районах

Коронавирус в Приангарье фиксировали уже в 30 районах и городах. В Иркутске – 504 заразившихся, в Усть - Куте – 242, в Иркутской районе – 202, в Бодайбо – 70, в Братске – 41 и в 37 в Ангарске.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 мая. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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