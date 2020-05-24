«Пришел домой весь в саже»: школьник спас от пожара жилые дома в Иркутской области

Награда нашла своего героя. Девятиклассника Даниила Стельмахова накануне поощрили грамотой МЧС «за самоотверженные действия, связанные с тушением пожара на территории города Тулуна». Проявил храбрость парень еще в апреле. В тот день на одном из заброшенных участков загорелась сухая трава и горбыль. От жилой застройки пламя отделял только забор, который также мог вспыхнуть в любую минуту от летящих на него искр. Огонь разгорелся уже на большой площади. Толпа зевак пришли на дым, посмотреть, что же горит. Прибежал и Даня.

- Я, как только увидел дым, сразу подумал, может, кому-то помощь нужна, - рассказывает Даниил. – Потом как-то само все получилось: вспомнил, что неподалеку живет учитель и побежал к нему за ведром с водой.

Сколько раз пришлось бегать туда-обратно ученик 9 «Б» школы №7 уже и не помнит. В тот момент было не до математических подсчетов. Однако, сдержать пламя до приезда пожарных все же удалось, к тушению подключились и жильцы близлежащих домов. Свой поступок Даня не считает чем-то особенным, в тот день и родным-то рассказал, что делал только когда спросили.

- Пришел весь в саже, закопченный, грязный, я так испугалась, - рассказывает мама школьника Юлия Стельмахова. – Когда узнала, что и как было, почувствовала гордость за сына и поняла, что воспитала его правильно.

На этом все могло бы и закончится, но очевидцы рассказали о храбром юнце спасателям. И в ведомстве решили, что поступок достоин благодарности.

- Парень не остался в стороне, а один из многих проявил волю и благородство, - сказал в день награждения пресс-службе ГУ МЧС России начальник Тулунского пожарно-спасательного гарнизона майор внутренней службы Александр Филиппович. - Большое спасибо настоящему мужчине от пожарного братства.

Грамоту от МЧС вручили школьнику за помощь на пожаре. Фото: личный архив героя публикации

Кстати, пожарные ждут парня в свои ряды. Но для того, чтобы стать спасателем девятикласснику, конечно, еще нужно подрасти и закончить обучение.

- Да, я подумываю над этим, а пока готовлюсь к поступлению в Тулунский аграрный техникум, потом в армию пойду, - говорит Даниил Стельмахов. – А там уж поглядим.

Мама Дани рассказывает, что он всегда готов прийти на выручку. Рассказывает, что если сын дома, то и ведра с водой поднять ей не дает. Всю работу по дому сам делает. Подтверждает слова мамы и младшая сестра, называя брата «моя опора, заступник», а отец Роман Стельмахов, присоединяясь к похвале, говорит, что Даниил поступил так, как должен был настоящий мужчина.

Даниила Стельмахова ждут в рядах пожарныхФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Читайте также:

Стажер полиции спас семью на пожаре в Иркутской области. Алексей Ярцев случайно заметил горящий дом, проезжая мимо [фото]

В Иркутске 13-летний школьник спас целый микрорайон, бросившись в одиночку тушить начавшийся пожар. Шестиклассник Валентин Никифоров быстро попросил других очевидцев вызвать МЧС [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08