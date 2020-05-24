Коронавирус в Бурятии, последние новости на 25 мая 2020 года: в Аршане и Жемчуге отдыхающих не ждут, детская поликлиника возобновила прием

Коронавирус в Бурятии, 25 мая. Количество случаев заражения в республике растет, распространенность болезни — более 120 на 100 тысяч жителей. Накануне число случаев болезни выросло сразу на 66 человек. В то же время половина из заболевших это вахтовики, вывезенные из Якутии и находящиеся в обсерваторе — 31. В больницах лечится 474 больных, на амбулаторном лечении 170, выздоровевших -558 ( все цифры скоро обновятся). Проведено уже 80 тысяч исследований на коронавирус, а это значит — проверено здоровье 8% населения республики.

К сожалению, накануне стало известно о смерти от коронавируса седьмого пациента. За жизнь очень уже пожилого, 83-летнего мужчины из Кижингинского района, медики боролись больше 10 дней, но спасти не смогли. Он страдал тяжелым, с осложнениями, сахарным диабетом, болезнями сердца.

Коронавирус в Бурятии, 25 мая: в Аршане туристов не ждут

Конкретные решения, когда начинать туристический сезон в Бурятии хотя бы для своих, будут приниматься в республике на заседании оперштаба 29 мая. Должны быть соблюдены три условия: уровень распространения болезни должен быть на уровне 0, 5. То есть случаи заболевания должны быть единичными.Кроме того, для больных должно быть 50% свободных мест. Что касается третьего условия, относительно уровня тестирования, то здесь республика в числе первых в стране.

Предвосхищая эти решения, власти Тунки сообщили, что ограничения, вероятнее всего будут продлены.

«Напряжение на санитарно-эпидемиологическом посту в Тункинский Район на КПП нацпарка у села Шулуты нарастает. Сотни, тысячи людей хотят попасть в район. Причины разные - то молебны, то семейно-бытовые обряды, то огороды, то каникулы у детей. Глава Тунки Иван Альхеев и его большая, дружная команда объясняют доходчиво - если огромная масса людей именно сейчас зайдёт в долину, то может случиться непредвиденное. И район полностью закроют, как закрыли Кижингу. И никто ничего не сможет сделать.

Роспотребнадзор, полиция полностью закроют район, для выезда и въезда самих жителей. И в эти дни, днем и ночью, в 3- сменном режиме, несмотря на возмущения/угрозы/оскорбления, вся добросовестная команда поста, из более чем 200 человек, работает в 3 смены, чтобы закрыть дорогу СОVID-19 в долину Иркута, а также в Окинский район. По предварительной информации, режим ограничительных мер продлится в Тунке и после 1 июня. Возможно, продлится до конца июня!», - об этом сообщает в соцсетях пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.

Коронавирус в Бурятии, 25 мая: ждут пациентов в детской республиканской клинической больнице

Еще с 20 мая возобновила работу поликлиника ДРКБ. В первую очередь был открыт прием самых востребованных специалистов: детского кардиолога, гематолога-онколога, гастроэнтеролога,невролога . Для безопасности пациентов и сотрудников и недопущения распространения коронавируса соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологического контроля. На входе пациентов и родителей встречают администраторы, которые измеряют температуру, проверяют чек-лист по сбору эпиданамнеза, регистрируют посещение, направляют и при необходимости сопровождают в кабинеты врачей-специалистов. Все консультативное приемы и диагностические процедуры проводятся только по предварительной записи, что позволяет соблюдать нормы социального дистанцирования и избежать очередей в коридорах. Об этом сообщается в Инстаграме ДРКБ

Это последние новости по коронавирусу в Бурятии на 25 мая 2020 года.