Сергей Тен поздравил "Комсомольскую правду" с 95-летием

24 мая 1925 года вышел первый номер «Комсомольской правды». Газета с молодым задором для освещения деятельности комсомола прошла достойно свой путь через все исторические изломы, достойно сумела сохранить себя в реалиях современной России. Первая всегда и во всем!

Молодые писатели и поэты получали творческую путевку в жизнь на ее страницах. Владимир Маяковский и Аркадий Гайдар были ее авторами. В годы Великой Отечественной войны «Комсомолка» практиковала выездные редакции на фронт. В 1945-м за заслуги в годы войны «Комсомольская правда» была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.

Без преувеличения, мы все знали имена журналистов и ждали их публикаций: Юрий Щекочихин, Ярослав Голованов, Василий Песков, Борис Минаев, Андрей Максимов и Андрей Мальгин. «Комсомолка» меняла свой формат, чутко реагируя на интересы читателей. И сегодня «Комсомольская правда» - это не только газета, но и сайт, радио, социальные сети. Она пробует, она креативит, удивляет своих читателей и слушателей. Поэтому мы остаемся верны бренду «Комсомольская правда». Иркутяне с особой любовью относятся к своей «Комсомолке». «КП» - Байкал» - это знак качества на медийном рынке региона.

Уважаемые Владимир Сунгоркин и Станислав Гольдфарб, в вашем лице поздравляю с 95-летием «Комсомолки» весь ваш дружный и талантливый коллектив. Многие вам лета, творческих побед, новых интересных проектов и свершений. Все только начинается!

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ.