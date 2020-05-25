«Комсомольская правда» продолжает получать поздравления с 95-летием.

От депутатов города и от себя лично газету с юбилеем поздравил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

- За 95 лет газета внесла немалый вклад в развитие российской журналистики, воспитала много талантливых, именитых корреспондентов и писателей, - отметил он. - Сегодня «Комсомолка» обладает множеством наград и продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтингах средств массовой информации. Над этим неустанно трудится команда профессионалов, знающих свое дело. На протяжении многих лет Дума города Иркутска поддерживает с изданием плодотворное сотрудничество. Ваша поддержка думских инициатив, идей, предложений имеет для депутатов большое значение. Мы благодарны вам за возможность рассказать иркутянам о нашей работе со страниц «Комсомольской правды». Желаю творческого вдохновения, новых интересных проектов, энергии для их воплощения.

Евгений Стекачев вручил представителям коллектива иркутской «Комсомолки» награды. Благодарности Думы города получили заместитель редактора Яна Лисина, менеджеры по рекламе Олеся Кашицына и Ирина Бондаренко, водители Игорь Гатальский и Леонид Жаров.

- У вас хороший коллектив, вы занимаетесь своим делом и видно, что вам это нравится. Мы это чувствуем и поэтому именно здесь, в «Комсомолке», у нас получаются откровенные интервью, - отметил Евгений Стекачев и еще раз поздравил газету с юбилеем.