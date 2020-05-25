2020-05-25T10:44:18+03:00
Общество

Евгений Стекачев: За 95 лет газета внесла немалый вклад в развитие российской журналистики

Председатель Думы Иркутска поздравил «Комсомолку» с юбилеем
Юлия УЛЫБИНА
Поделиться:
Евгений Стекачев: За 95 лет газета внесла немалый вклад в развитие российской журналистики.Евгений Стекачев: За 95 лет газета внесла немалый вклад в развитие российской журналистики.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» продолжает получать поздравления с 95-летием.

От депутатов города и от себя лично газету с юбилеем поздравил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

- За 95 лет газета внесла немалый вклад в развитие российской журналистики, воспитала много талантливых, именитых корреспондентов и писателей, - отметил он. - Сегодня «Комсомолка» обладает множеством наград и продолжает удерживать лидирующие позиции в рейтингах средств массовой информации. Над этим неустанно трудится команда профессионалов, знающих свое дело. На протяжении многих лет Дума города Иркутска поддерживает с изданием плодотворное сотрудничество. Ваша поддержка думских инициатив, идей, предложений имеет для депутатов большое значение. Мы благодарны вам за возможность рассказать иркутянам о нашей работе со страниц «Комсомольской правды». Желаю творческого вдохновения, новых интересных проектов, энергии для их воплощения.

Евгений Стекачев вручил представителям коллектива иркутской «Комсомолки» награды. Благодарности Думы города получили заместитель редактора Яна Лисина, менеджеры по рекламе Олеся Кашицына и Ирина Бондаренко, водители Игорь Гатальский и Леонид Жаров.

- У вас хороший коллектив, вы занимаетесь своим делом и видно, что вам это нравится. Мы это чувствуем и поэтому именно здесь, в «Комсомолке», у нас получаются откровенные интервью, - отметил Евгений Стекачев и еще раз поздравил газету с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин расскажет, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» даст оценку первому американскому космическому кораблю и расскажет о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
Лес в Тайшетском районе загорелся из-за поджога
Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области обсуждают в Заксобрании
Розыгрыш подарков в честь юбилея "Комсомолки"
Индекс самоизоляции в Иркутске снизился 25 мая до рекордной отметки - 0, 8
Сибиряка, который через соцсети призывал к экстремизму, осудили в Усть-Илимске
Евгений Стекачев: «Комсомольская правда» - это классная команда профессионалов
Александр Ведерников: «Комсомольская правда» - это целая Вселенная»
В Иркутском зоосаде впервые родились лисята
Количество заразившихся коронавирусом на 25 мая в Иркутской области возросло на 112
90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске
1306 случаев заражения коронавирусом подтверждены 25 мая в Иркутской области
Лжецелительниц, обманувших 10 пенсионерок, осудят в Иркутске
Мэр Киренского района поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем
Краеведческий музей Иркутска откроется 3 июня
Игорь Кобзев поздравил «Комсомолку» с 95-летием
Количество смертей от коронавируса в Иркутской области увеличилось до 9
Количество заразившихся коронавирусом на 24 мая в Иркутской области: плюс 116
1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области
Пропавшую заикающуюся девушку разыскивают в Иркутске
482 гектара леса горит 24 мая в Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменная
97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районе
Пешеход погиб под колесами "Субару" в Иркутской области
Еще 16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Иркутской области
Поиски четверых пропавших детей в Иркутском районе завершены
Количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области возросло на 120
1078 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
Сибиряка, заболевшего коронавирусом, принудительно госпитализировали в Братске
Полицейские ищут четырех без вести пропавших детей в Иркутске