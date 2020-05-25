2020-05-25T11:08:27+03:00
Общество

«Пропало обоняние и голос, сильные головные боли»: сибирячка рассказала, как ее семья заразилась коронавирусом

28-летняя Екатерина с ребенком попали в инфекционную больницу, а ее муж и мама - в госпиталь ветеранов
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Пропало обоняние и голос, сильные головные боли»: сибирячка рассказала, как ее семья заболела коронавирусом«Пропало обоняние и голос, сильные головные боли»: сибирячка рассказала, как ее семья заболела коронавирусомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Стараюсь поскорее выздороветь ради сына, - 28-летняя иркутянка Екатерина, получив положительный тест на коронавирус встревожилась, но не пала духом.

Да и не время поддаваться панике - нужно поддерживать близких. Увы, но заразу подхватила вся ее семья: 27-летний муж, 52-летняя мама, и, вероятно, полуторагодовалый сынишка.

- Первым заболел муж, у него начался кашель, а через несколько дней, 12 мая, и я почувствовала недомогание, - рассказывает «КП-Иркутск» Екатерина. - Тоже повысилась температура до 37, была слабость, и очень сильно болела голова. Но у меня гипертония, поэтому я списала плохое самочувствие на перемену погоды. Отлеживались с мужем дома.

Прошла неделя, но лучше супругам не стало. Наоборот, у девушки начался кашель, пропал голос, один день был насморк. У обоих круглые сутки держался жар 37-39 градусов. Вдобавок пропало обоняние, запершило в горле. Те же симптомы появились и у 52-летней мамы Екатерины, которая живет с ними. У сына температура подскочила до 38. Забеспокоились: явно что-то не так. Вызвали участкового врача. Им прописали курс антибиотиков, температуру сбивали таблетками. Но спустя пять дней лекарства им так и не помогли. Становилось только хуже.

- И тут муж узнал, что на предприятии, где он работает, был случай коронавируса, - говорит Екатерина. - Поскольку больше мы никуда не выходили (муж на больничном, а я работаю в детском саду, мы и так закрыты с апреля) и соблюдали самоизоляцию, других путей заражения быть не могло. Мы сразу сообщили в больницу, и к нам приехали медики, чтобы взять анализы. Накануне, 24 мая пришли положительные тесты. Нас всей семьей госпитализировали. Жаль, что в разные медучреждения. Мы с ребенком лежим в инфекционке, а муж и мама - в разных палатах в госпитале ветеранов. Просили, чтобы нас разместили вместе, но не получилось. Видимо, так на тот момент распределись места. Конечно, сложновато с маленьким ребенком-непоседой находиться в больнице, но я захватила из дома игрушки, развлекаю, как могу. В целом, условия здесь неплохие. Палата просторная, с хорошим ремонтом, санузел удобный. Правда, окно выходит не на улицу, а в коридор, но это переживаемо.

Девушка говорит, что персонал в инфекционной больнице к ним очень внимателен. Медсестры заходят проведать несколько раз в день, врачи подробно рассказывают о предстоящем лечении. Сейчас ждут результаты тестов - для Екатерины повторный, а для ее сына - первый. Лечатся они противовирусными препаратами.

- Мужу уже лучше, чем нам, хотя бы температура у него не скачет, - радуется Екатерина. С родными она созванивается несколько раз в день. - Врачи первым делом спрашивали, какие у нас хронические заболевания. Усложняет ситуацию то, что не только я, но и супруг, и мама страдают гипертонией. Но ничего. Настрой у нас боевой! Ни в коем случае не раскисаем, а надеемся побыстрее победить болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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