Игорь Кобзев: Я желаю саянцам успеха, а городу процветания

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках знакомства с Саянском посетил крупные промышленные предприятия, цеха птицефабрики, несколько социальных объектов, а также проверил, как в самом молодом городе региона продвигаются работы по благоустройству.

Глава Приангарья навестил самый молодой город Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Таежные бульвары»

Глава региона познакомился с проектами сквера «Комсомолец» и парка «Таежные бульвары».

- Правительство Иркутской области заинтересовано в развитии общественных пространств и в областном центре, и в малых городах, и в поселках региона. Мы предложили всем муниципалитетам активнее участвовать в федеральных конкурсах. Все это делается в интересах жителей и в первую очередь для них, - отметил Игорь Кобзев.

Проект «Таежные бульвары» стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов в 2019 году. На его реализацию было выделено федеральное финансирование в размере 75 млн рублей. Общая стоимость проекта составила 100,8 млн рублей, в том числе 16,5 млн поступило из областной казны. Также привлечены средства муниципального бюджета и иных источников.

«Таежные бульвары» соединят несколько микрорайонов города. Здесь расположат детские игровые площадки, трибуны со скалодромом, площадки для воркаута со спортивными тренажерами, шахматный и теннисные столы. Парк продолжится бульваром с прогулочной зоной и местами для отдыха.

В сквере «Комсомолец», который также посетил и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, уже выполнена планировка территории, ведутся работы по установке бортового камня, устройству основания под пешеходные дорожки и игровые зоны. Возводятся малые архитектурные формы, монтируется освещение. На эти цели выделено 5,9 млн рублей, включая 4,6 млн рублей из федерального бюджета, 1,1 млн из областного и 136,7 тыс. рублей - из местного.

Игорь Кобзев выразил уверенность, что основные работы в сквере и парке будут завершены до 1 сентября.

- Лето у нас короткое, надо его использовать полностью, а осенью уже завершать последние штрихи благоустройства, - сказал глава региона.

В Саянске Игорь Кобзев также посетил больницу, которая нуждается в капитальном ремонте и обновлении оборудования. Есть и проблема с кадрами: нужны терапевты и узкие специалисты. - Все эти вопросы поставлены на контроль минздравом региона и будут решаться. К сентябрю в больницу поступят рентген-аппарат и компьютерный томограф, - сказал глава Приангарья.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строят школу, обновляют детсад и спорткомплекс

Сейчас в Саянске строится школа, где будут учиться 550 детей. По графику она должна быть готова весной 2021 года. В настоящее время бетонные работы выполнены на 40%. Готов фундамент, стены подвалов, перекрытия цокольных этажей. В ближайшее время начнут возводить стены. Между тем, для нового образовательного учреждения уже подбирают педагогические кадры. Иногородним предоставят жилье. Открытие школы намечено на 1 сентября 2021 года.

А в сентябре этого года в Саянске откроется детский сад «Журавленок», где с прошлого года идет капитальный ремонт. Кровлю, окна, инженерные сети, напольное покрытие, внутренние и наружные двери, сантехнику уже заменили. Во внутренних помещениях здания идет чистовая отделка. Специалисты также монтируют охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения, занимаются благоустройством территории. Все работы идут по графику. Сотрудники детского сада обратились к главе региона с предложением заменить оборудование пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, приобрести новую мебель.

- Я поручил до июля проработать вопрос по замене оборудования. Детский сад должен быть введен в эксплуатацию в полной готовности, - заявил Игорь Кобзев. В августе этого года завершится капитальный ремонт еще одного социального объекта - спортивного комплекса «Дом спорта». Стоимость работ составляет 46 млн рублей. Подрядчик меняет инженерные сети, кровлю, окна, ремонтирует фасад, проводит ремонт универсальной спортивной площадки и трибун.

Кроме того, осенью закончится капитальный ремонт главной улицы Саянска - Ленинградского проспекта. Работы идут в несколько этапов. Они рассчитаны на два года, но подрядчик заявил, что полностью все завершит в сентябре 2020-го. Стоимость работ составляет 123 млн рублей. Специалисты приводят в порядок дорожное полотно, делают тротуары, ливневую канализацию. На обновленном участке дороги установят остановочные павильоны, дорожные знаки, сделают уличное освещение.

Также в Саянске завершается капитальный ремонт дома № 42 в микрорайоне Юбилейном, начатый в 2019 году.

В девятиэтажке, построенной в 1985 году, выполнены ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения. До 1 июля будут закончены работы по утеплению и ремонту фасада. Стоимость капремонта составила 8,4 млн рублей.

На встрече с жителями Игорь Кобзев подчеркнул важность выполнения всех планов регионального фонда капремонта, утвержденных правительством Приангарья.

- В 2020 году задача серьезная: надо отремонтировать 1355 многоквартирных домов - более 600 по плану текущего года, плюс закрыть долги предыдущих лет. Я дал поручение специалистам фонда посещать объекты в Саянске раз в месяц. Этот город - наша точка роста. Он принял на себя функции технического заказчика в вопросах капитального ремонта жилья. Это должно улучшить качество работы и контроль, - сказал глава Приангарья.

В текущем году в Саянске будут выполнены работы по замене 12 лифтов в пяти домах. А на будущий год планируется отремонтировать восемь жилых зданий. Кроме того, собственники квартир еще в двух домах намерены обеспечить ремонт самостоятельно, так как средства находятся на спецсчетах.

Глава региона подчеркнул, что в ходе капитального ремонта городских объектов необходимо решать вопросы организации безопасной среды.

Посетив пульт управления видеокамерами города, который организован в рамках проекта «Безопасное детство», он заявил, что безопасность детей - это приоритетное направление работы.

- Я предложил мэру расширить зону наблюдения, включив в нее парки. А потом можно обобщить опыт и распространить его на другие населенные пункты области, - отметил Игорь Кобзев.

В Саянске глава региона встретился и с волонтерами, которые будут распространять маски по заявкам людей старше 60 лет.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В волонтерскую группу входит более 60 добровольцев. Это активисты-общественники и студенты-медики. На встрече с главой региона молодые люди выразили желание помочь старшим коллегам в работе в обсерваторах и инфекционных госпиталях.

- В Саянске не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, но средствами защиты представители групп риска должны быть обеспечены. Особенно это касается людей старшего поколения. Чтобы и дальше держать ситуацию под контролем, помимо принятых здесь мер профилактики важна и социальная ответственность самих горожан. Мы знаем, что в 70% случаев заболевание протекает бессимптомно. Соблюдая все меры предосторожности, жители защищают себя и своих близких, - обратил внимание Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В завершение визита глава Приангарья подчеркнул, что правительство Иркутской области и он лично сделают все, чтобы помочь решить, пусть и не сразу, но шаг за шагом, все накопившиеся в самом молодом городе региона вопросы.

- Я желаю саянцам успеха, а городу процветания, - сказал Игорь Кобзев.

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