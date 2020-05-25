Александр Ведерников: «Комсомольская правда» - это уже не только газета

Глава регионального парламента Александр Ведерников, поздравляя коллектив иркутской «Комсомолки» с 95-летним юбилеем газеты, пожелал предприятию дальнейшей продуктивной работы и всегда хорошего самочувствия в экономическом плане.

- Примите искренние поздравления с 95-летием со дня выхода в свет первого номера газеты «Комсомольская правда», - обратился к представителям коллектива Александр Ведерников. - Уже почти век знаменитое издание радует миллионы своих читателей по всему миру разнообразными и интересными материалами. «Комсомолка» давно стала брендом в мире массмедиа, широко известным своими именитыми авторами, уникальными проектами, надежной и оперативной информацией. С самого начала своего пути творческий коллектив поставил для себя высокую планку. Стараниями многих поколений журналистов «Комсомольская правда» оттачивала свое мастерство, брала новые высоты, расширяла форматы работы и всегда оставалась одним из самых популярных средств массовой информации в России. В XXI веке «Комсомольская правда» - это уже не только газета, а еще и радио, сайт, книжное издательство. Вы смело берете на вооружение самые современные медийные технологии. Неизменным остается только одно – «Комсомолка» всегда объединяет вокруг себя команду настоящих профессионалов, всем сердцем преданных журналистике.

Позвольте поблагодарить вас за конструктивное и многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Иркутской области . От имени депутатов и от себя лично желаю коллективу дальнейших успехов, претворения в жизнь новых идей, процветания, крепкого здоровья и всего самого доброго!