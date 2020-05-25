Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: болеют теперь и в Свирске, а в Иркутске 565 случаев инфекции

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая заставляет задуматься. Диагноз COVID-19 был поставлен 1306 раз. В больницах находятся 1050 человек и буквально за сутки это количество рвануло вверх на 112. А выздоровело с начала апреля лишь около 20% -239 человек.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: где нет болезни

Свободных от вируса территорий все меньше. И проще их перечислить. Пока нет случаев заражения в Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском, Жигаловском районах на севере. Ближе к центру - в Качугском, Ольхонском, Балаганском. На западе — Чуна и Тулун. В Нукутах, Зиминском, Осинском районах все выздоровели. Увы, в других территориях число больных только растет.

Свирск стал 31 территорией из «ковидного» перечня. Здесь двое контактных больных. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: в Иркутске 565 случаев заражения

На первом месте по количеству зараженных по-прежнему областной центр – 565 случая, и всего за день это число выросло на 61. И прежде всего за сутки выросло число контактных — на 22 человека, всего их 295. Выздоровевших тоже довольно много — 150, за сут выписали еще 11 человек. Не хотелось бы о трагичном, но есть и 14 умерших — из них 6 умерли от коронавируса, а 8 — от основных хронических болезней.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: больны 512 вахтовиков

Второй по количеству заболевших — Усть-Кут. Сейчас в этом городе 250 больных, и по большей части это вахтовики с месторождения — 232 человека и 12 местных, которые подхватили инфекцию. Выздоровели пока только пятеро, а один из вахтовиков, 58-летний рабочий из Татарстана, умер. На третьем месте по заболевшим — Иркутский район. Здесь 213 случаев, и 105 из них вахтовики, двое прибывших из других регионов и 21 — уже выздоровел. Вахта болеет и в Бодайбо — сейчас там 89 случаев. Из них 85 рабочих больны, один контактный, двое выздоровело, один скончался. В Иркутске больны 63 рабочих приехавших или уехавших с вахты, в Ангарске и Братске — 8 .

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: Братск обошел Ангарск по числу случаев «ковид»

Северная столица Иркутской области держалась дольше других крупных городов, но буквально на днях количество заразившихся в городе выросло и он обошел Ангарск. Сейчас в Братске 41 случай, в Ангарске — 40. В Черемхове 13 случаев. Разрастается очаг болезни в Куйтуне — уже 10 случаев. В Уолье-Сибирском -8, Боханском и Усть-Удинском районах — 7. Во всех остальных территориях из «ковидного» списка пока 1-4 случая заражений.