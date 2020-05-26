Коронавирус в Бурятии, последние новости на 26 мая: за подпольные туры наказание до 500 тысяч, лекарства для профилактики бесплатно

Коронавирус в Бурятии, 26 мая. В республике уже 1254 случая болезни. Но темпы ее не нарастают так стремительно, как в соседних регионах Сибири, где массово болеют вахтовики. В Улан-Удэ сейчас зарегистрировано 712 случаев заражения и вот это уже серьезный показатель для города с населением 439 тысяч жителей. Болен каждый 600-ый горожанин, а, значит, заразиться в людном месте не составляет никакого труда.

В стационаре лечатся 571 человек, в пансионате, на амбулаторном лечении — еще 149. По данным медиков, число больных продолжают пополнять зараженные из очага в клинической больнице им. Семашко, из Кижинги.

Коронавирус в Бурятии, 26 мая: организаторов нелегальных туров ждут штрафы до 500 тысяч

Наступило лето. И, несмотря на то, что разрешений на массовый туризм и отдых никто не давал и дадут еще нескоро, в соцсетях начали организовывать выезды к достопримечательностям для жителей Бурятии. Так, собирали группы к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и т.д.

При проверке информации из соцсетей по организации этих туристических программ специалистами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками МВД установлено, что в нарушение указа об ограничительных мероприятиях 24 мая предприниматели организовали сбор туристической группы на Театральной площади, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. Организатор тура ответит по закону.

Кроме того, выяснилось, что туристские группы на микроавтобусе выезжали к семейским в Бичуру. Под прикрытием «поездки к родственникам» формировалась еще одна группа к старообрядцам.Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев на республиканском оперштабе потребовал от глав муниципальных образований усилить контроль за ситуацией.

За нарушения этих требований действует административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

КОНКРЕТНО

КоАП РФ Статья 20.6.1.

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, предполагает предупреждение или штраф :

- на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

- на руководителей (должностных лиц) - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на фирму - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В том случае, если в результате невыполения правил кто-то заразится, наказание возрастает. Для разного рода должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для фирм и предпринимателей до одного миллиона.

Коронавирус в Бурятии, 26 мая: раздача лекарств для профилактики будет ежемесячной

«Комсомолка» уже писала о том, что в Бурятии принято решение раздавать популярные капли в нос, использующие в сезон ОРВИ, для профилактики вируса. Сейчас сообщается, что выдача медикаментов тому, кто контактировал с больными, по упаковке семье, будет не разовой акцией, а ежемесячной. На эти цели из бюджета республики уйдет 1, 6 миллиона рублей. Сегодня в списке получателей медикаментов — больше тысячи человек.

В правительстве Бурятии сообщают, что нигде в России лекарства для профилактики тем, кто был в контакте с заболевшими, больше не выдают. Первая партия из 300 упаковок уже разошлась по городским поликлиникам. Достаточно много отправят в пострадавшие районы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 26 мая.