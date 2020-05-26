Школа поселка Алексеевска Киренского района победила во всероссийском конкурсе

В правительство Иркутской области на имя исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева пришла телеграмма. Ее подписали Герой России, первый заместитель председателя Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров и директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, которые являются сопредседателями большого жюри Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». В телеграмме сказано, что лауреатом конкурса стала Алексеевская средняя школа Киренского района.

Конкурс этот проводится второй раз, в нем участвуют десятки тысяч школьников не только нашей страны, но и бывших союзных республик, а также некоторых европейских стран. В этом году конкурс посвящен 75-летию Великой Победы, 70-летию Международного дня защиты детей и 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка, а еще 85-летию известного писателя Альберта Лиханова, академика, создателя и многолетнего председателя Российского детского фонда, президента Международной ассоциации детских фондов.

Конкурс его имени идет с сентября прошлого года, уже очевидны впечатляющие результаты, но итоги будут подводиться к сентябрю нынешнего года. Жюри, получая сотни тысяч работ, объединяющих не только труды ребят, но и усилия учителей, библиотекарей, родителей и общественности, пришло к выводу: у него есть все основания для досрочного определения первых лауреатов. Так вот лидером этой деятельности во всей стране стали Алексеевская средняя школа Киренского района, ее директор Надежда Анатольевна Калына и администрация района, близко к сердцу принявшая школьную инициативу.

Как отметила Надежда Калына, директор школы поселка Алексеевска и руководитель этого проекта, книг писателя в северной территории найти не удалось - пришлось скачать в интернете. В школе по произведениям Альберта Лиханова провели уроки, по роману в повестях «Русские мальчики» поставили полуторачасовой спектакль «Дети войны», в котором приняли участие 72 ученика 5 - 11-х классов. Спектакль идет полтора часа как профессиональное театральное действие и не оставляет никого равнодушным.

Фото: Предоставлены администрацией Киренского района.

- Спектакль мы показали жителям района, родителям учеников. Истории героев многих растрогали до слез, - рассказала Надежда Калына. - Писатель в своих произведениях показал разных детей войны: и оказавшихся в бандитских шайках, и тех, кому опорой были бабушки-дедушки… Его книги заменят все методики по воспитанию. В них обращения детей к родителям. Сам Альберт Лиханов сказал: «Мои книги, может быть, более для родителей, чем для детей, хотя я, честно говоря, хотел бы, быть услышанным прежде всего ребенком».

Перед постановкой спектакля ученики вместе с классными руководителями и родителями прочитали, прочувствовали и обсудили шесть повестей: «Крутые горы», «Деревянные кони», «Фулюган с большой дороги», «Детская библиотека», «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий». Это повести о военном детстве, в которых автор передал собственные ощущения пережитого, показал войну через восприятие своих юных героев, он видит события их глазами, говорит их языком. Через мироощущение мальчишек-школьников, живущих в далеком тылу, Лиханов показал войну с ее жестокостью, трудностями, героическими подвигами.

- Для нас, учителей, Альберт Лиханов и его книги стали открытием, они «ошеломили» пронзительностью и правдой. Читая и узнавая людские судьбы, особенно детей, трудно сдержать слезы… В этом признавались и родители. Мы все их прочувствовали. Наши мальчишки и девчонки не играли спектакль. Они «проживали» жизнь детей тех далеких трагических дней. Учительница, героиня повестей Лиханова, в конце спектакля обращается к ученикам со словами-завещанием: «Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. Дети минувшей войны… Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно, не будут знать войну. На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может так случиться, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот, не давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не забудете, вот и другим не давайте!». Это действительно важные слова, и мы должны передавать память о войне из поколения в поколение, - подчеркнула Надежда Калына.

Администрация Киренского района приобрела книги Альберта Лиханова на общую сумму 300 тысяч рублей. Они направлены в библиотеки, школы, а повесть «Мой генерал» стала подарком участникам поставленного по произведениям писателя спектакля. Автор подписал эту книгу каждому артисту поименно.

Теперь во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» решили участвовать все школы и библиотеки Киренского района. Родители стали читать книги Лиханова вслух с детьми. Возродились читательские дневники. Открылись выставки иллюстраций. Библиотеки района закупили новые издания, среди которых коллекционные издания - «Дети Победы» и «Дети войны» - и даже собрание сочинений автора. В свою очередь, журналы Российского детского фонда с интересом комментируют работу школы и неожиданную - в географическом смысле - активность учительского и родительского интереса к конкурсу и деятельности детского фонда.

Лауреаты конкурса - ученики и директор Алексеевской школы, а также представители администрации Киренского района приглашены в Москву, в Большой театр. Этот приезд планировался на 1 июня, Международный день защиты детей. Обычно в эту дату со всей страны в столицу приезжает по 10 тысяч детей, и к ним с приветствием обращается Президент России. К сожалению, из-за эпидемии фонд перенес празднование на 20 ноября - Всемирный день ребенка. Но дипломы лауреатов будут вручены победителям еще до окончания учебного года.

Жюри Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» приняло досрочное решение присудить степень лауреата Алексеевской средней школе Киренского района; Надежде Калына, директору Алексеевской средней школы; Киренскому району Иркутской области. Российский детский фонд ждет делегацию из Приангарья в Москве.