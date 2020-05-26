Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 мая: еще один зараженный район, а в Иркутске 599 случаев

Карта распространения коронавируса в Иркутской области лишний раз доказывает, что логику развития эпидемии ( любой), отменить невозможно. Заболеваемость в регионе продолжает расти и сегодняшний день принес 70 новых диагнозов COVID-19. Общий итог - 1376 случаев. В больницах находится 1101 житель региона. Выздоровевших 255, а умерших, увы 20. Выросло число тех, кто на фоне коронавируса умер от основных заболеваний.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 мая: в список зараженных попал Ольхон

Невозможно отгородиться от всего мира железным занавесом. Поэтому рано или поздно вирус доберется всюду. Сегодня стало известно, что случай заболевания зарегистрирован на Ольхоне. Пока один. Будем надеяться, что медики смогли изолировать больного раньше, чем он кого-то заразил.

Свободными от распространения болезни остаются всего несколько районов: Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский, Балаганский, Чунский, Тулунский. В зеленом цвете( свободная от ковид территория) Нукуты, Аларский, Зиминский, Осинский районы. Здесь больные были, но все благополучно выздоровели..

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: в Иркутске 599 случаев заражения

В Иркутске, который на первом месте в регионе, традиционно принимая основной удар на себя (большой транспортный узел) уже 599 больных. Строго говоря, в больнице с этим диагнозом каждый тысячный горожанин. За сутки число больных выросло на 34. Болен 291 контактный. Накануне их было больше, ну так и число выздоровевших в городе за сутки на 140 - до 164 человек. Рост за счет заболевших из обсерватора.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: больны 537 вахтовиков

За сутки число больных среди рабочих выросло на 25. Больше всего их в Усть-Куте и этот северный город на втором месте в регионе по числу заразившихся - 255. За сутки рост числа больных совсем небольшой, 5 человек. Заболели трое вахтовиков и еще двое местных. На третьем месте пригород, Иркутский район -220 случаев заболевания. Больных вахтовиков в районе больше не стало, по-прежнему 105. А вот тех, кто заразился во время общения - еще 92. Двое прибывших из других регионов и 21 — уже выздоровел. Золотодобытчики, приехавшие на вахту, болеют и в Бодайбо — сейчас там 91 случай.Но прирост за сутки минимальный - двое. В Иркутске больны 84 вахтовика больных., а было 63. рабочих приехавших или уехавших с вахты, в Ангарске и Братске — 8 .

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 мая: в Братске и Ангарске по 41 случаю «ковид»

Северная столица Иркутской области и город нефтехимиков сравнялись по числу случаев коронавируса - 41. в Усть-Илимске 14, но выздоровевших уже 10. Хорошая статистика. А вот в Черемхове и Куйтуне все только нарастает - 13 случаев. В Усолье-Сибирском и Шелеховском районе ( здесь четверо уже здоровы) -9 случаев, Боханском и Усть-Удинском районах — 7, вЭхирит-Булагатском -6. Во всех остальных пока 1-4 случая заражений.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 мая. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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