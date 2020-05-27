«Великая Победа - Стена Памяти»: прогулка по Иркутску 1940-х годов

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Отправимся в виртуальную экскурсию по центру Иркутска в годы Великой Отечественной войны. Итак, в Доме Кузнеца был развернут госпиталь с общехирургическим и протезным профилем. В здании бывшего авиатехникума на улице Ленина и горного института в 1941-м разместили патронный завод. А гостиница "Центральная" на этой же улице Ленина временно стала общехирургическим госпиталем. В Доме Пионеров на Желябова работали военные кружки: пулеметный, радио и сандружины. Школьники собирали деньги на танк «Иркутский пионер» и теплые вещи для бойцов.

Чем жил Иркутск в военные годы - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».