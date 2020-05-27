2020-05-27T15:20:55+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: подвиг летчика Гастелло – навсегда в памяти иркутян

Рассказываем о героях, приближавших Великую Победу
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Великая Победа - Стена Памяти»: подвиг летчика Гастелло – навсегда в памяти иркутян«Великая Победа - Стена Памяти»: подвиг летчика Гастелло – навсегда в памяти иркутянФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Вспоминаем о подвиге военного летчика, москвича Николая Гастелло, в честь которого названа улица в Иркутске. Отличился он 26 июня 1941-го года во время боевого вылета. Во время атаки на скопления германской техники самолет Гастелло был подбит и загорелся. И тут он бесстрашно протаранил колонну вражеской техники. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с его самолетом. Ночью крестьяне достали тела летчиков и, обернув в парашюты, похоронили рядом с местом крушения... Николаю Гастелло посмертно присвоено звание героя Советского Союза.

Истории о героях в тылу и на фронте - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

«Великая Победа - Стена Памяти»: про летчика-героя Николая Гастелло

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ИСТОЧНИК KP.RU

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