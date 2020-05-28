Отпуск в автодомах: иркутяне скупают дома на колесах для путешествий по России

Иркутяне, похоже, проведут отпуска в автодомах. Об этом говорят цифры, а именно статистика от популярной площадки Авито Авто. По данным сервиса, спрос на покупку домов на колесах в апреле-мае вырос на 156%.

И это тенденция общероссийская. Когда отдых заграницей становится мечтой, а турбазы и гостиницы все еще закрыты, именно такие индивидуальные «домики» становятся отличной альтернативой. Да еще и безопасно. Ведь не надо передвигаться на общественном транспорте и останавливаться в номерах и в то же время совсем отказываться от путешествий. Как говорится, сел и поехал.

Кроме того, по последним исследованиям, 95% россиян в этом году не планируют летом ехать в другие страны, даже если ограничения будут сняты. И многие, кто мечтал о зарубежных поездках, готовы переориентироваться на внутренний туризм.

Причем Иркутск – город, в котором фиксируют самый высокий темп спроса на автодома. Также популярны они в Красноярске, Саратове и Тольятти. Ну а лидеры – это Москва и Санкт-Петербург.

- В Иркутске предложение выросло на рекордные 116%, а спрос – на 156%, - сообщили аналитики. – В тоже время цены на автодома упали на 19%.

Средняя стоимость автодома в Иркутске составляет 949 тысяч рублей. Так, старенький прицепной вагончик можно купить даже за 70-100 тысяч рублей, авто получше - около миллиона. Ну а комфортный дом на колесах обойдется от 3 до 6 миллионов рублей. К слову, в Москве и Нижнем Новгороде такие автодома стоят еще дороже, а дешевле всего их можно приобрести в Ульяновске и Омске.