Страховая компания «Колымская»: возможность позаботиться о будущем ребенка есть всегда

Вы мечтаете дать ребенку хорошее образование, придать ему уверенности в завтрашнем дне, а может быть хотите сделать детям или внукам хороший подарок к выпускному либо другой важной дате? Программы страховой компании «Колымская» вам в этом, безусловно, помогут.

С помощью программ «Забота о Детях+» и «Дети+» можно накопить определенную сумму и на образование, и на машину, и даже на первый взнос, необходимый для покупки квартиры. Если оформить такую страховку, как только ребенок родился, к его совершеннолетию накопится круглая сумма. При этом на весь срок действия договора распространяется страховка от несчастного случая. Таким образом, весь период взросления, начиная от года и до 24 лет, сын, дочь, внук или внучка смогут получать страховое возмещение в случае травм - переломов, ушибов, растяжений, сотрясений и т.д.

Срок страхования и сумму ежемесячного взноса можно выбрать самостоятельно.

В нынешнее кризисное время программы «Колымской» - действенный финансовый инструмент, который позволяет создать своеобразный «детский фонд», где и будут храниться целевые накопления. Как же этот инструмент работает? Довольно просто: родители или другие заинтересованные лица ежемесячно платят взносы. Эти деньги накапливаются, а к определенной дате их можно будет забрать и направить на обучение в вузе или реализацию других желаний.

К сожалению, в жизни случается всякое, и родители тоже не вечны. Но при наличии договора страхования, в случае инвалидности или смерти от несчастного случая отца или матери (страхователя по полису), ребенок получит ту сумму, которая определена в договоре и сможет оплатить образование, построить свое будущее.

То есть наличие такого страхового полиса - это действительно уверенность в завтрашнем дне.

Стоит обратить внимание и на то, что ежемесячная оплата взносов не так ощутима для семейного бюджета, а итоговая сумма может получиться весьма солидной.

Кроме того, по договорам страхования сроком действия от пяти лет и более, 13% от оплаченных взносов ежегодно можно возвращать в виде социального налогового вычета.

Накопить ребенку стартовый капитал и в то же время защитить его жизнь и здоровье - это очень выгодное предложение. Оформить договор можно самостоятельно на сайте kolm.ru. Если возникнут вопросы, сотрудники страховой компании «Колымская» подробно ответят на них по телефону, подберут оптимальный вариант страхования индивидуально для каждой семьи.

Если, к примеру, родители решат застраховать ребенка, когда он пойдет в школу, то есть в возрасте семи лет, то ежемесячный взнос по программе «Дети+» может составить чуть более 800 рублей. При этом через 10 лет из «детского фонда» можно будет забрать 100 тысяч рублей. Безусловный плюс еще и в том, что в течение всех 10 лет ребенок застрахован от несчастного случая на эту же сумму - 100 тысяч рублей.

Чтобы сбывались мечты, нужно начинать двигаться в направлении реализации задуманного как можно раньше. Главное, что могут дать родители детям, - это любовь и заботу.

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