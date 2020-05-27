«Восток Центр Иркутск» передал городу земельный участок под строительство детского сада

Частно-государственное партнерство – в действии. И реализуется оно прямо сейчас. Как наглядный пример - «Стрижи Сити», новый жилой комплекс, расположенный на улицах Лызина и Култукской. Здесь на месте старых домов выросли три 18-этажных блок-секции, а в скором времени появится детский сад. Более того, застройщик ремонтирует и дорогу, которая прилегает к новым домам.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Отрадно, что администрация Иркутска поддержала наше предложение по развитию социальной инфраструктуры в жилом квартале «Стрижи Сити», - говорит генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. – Мы безвозмездно передаем муниципалитету земельный участок, а также проектно-сметную документацию под строительство детского сада на 110 мест, общей стоимостью более 25 млн рублей. В дальнейшем администрация с помощью различных программ – областных, федеральных, сможет возвести дошкольное учреждение, которое будут посещать не только наши маленькие новоселы, но и жители ближайших домов.

И это становится возможным благодаря соглашению, которое подписали администрация и компания «ДЕСС-Инвест», входящая в группу строительных компаний «Восток Центр Иркутск». Словом, процесс запущен и главная его цель, чтобы жилье и соцобъекты шли вровень. В этом солидарен с застройщиком и мэр Иркутска Руслан Болотов, вчера он побывал в «Стрижи-Сити».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Жилье должно строиться вместе с социальной инфраструктурой, проведением благоустройства территории и созданием комфортной городской среды, - сказал Руслан Болотов. – Когда у застройщиков есть желание работать в этом направлении, а не только извлекать прибыль, то мы, безусловно, будем поддерживать такие социально ответственные компании. Уже в следующем году мы получим детский сад, который так нужен жителям.

А детсад здесь, действительно, нужен. Старый, на минуточку, 1947 (!) года постройки! Возводили его тогда японские военнопленные, а расположен он в двухэтажном деревянном здании, который давно не соответствует нормам и требованиям. Участок под новый садик отведен совсем рядом, по площади в два раза больше и составляет более 4Га. В ближайшее время будет определен механизм, по которому будут строить учреждение. Есть как минимум два варианта: или за дело возьмется застройщик, а потом муниципалитет выкупит здание, или с помощью аукциона будет определен подрядчик. А вот участок дороги на пересечении улиц Лызина и Аэрофлотской «Восток Центр Иркутск» приводит в порядок только за свои средства.

- Посмотрели, что он находится в удручающем состоянии и «очередь» на его ремонт подойдет не скоро, поэтому решили сами его восстановить, - дополнил Михаил Сигал. - Сделали новую ливневую канализацию, сейчас рабочие укладывают тротуар, бордюр, обустраивают пандусы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Что же касается синергии жилищного строительства и соцобъектов, то для «Восток Центр Иркутска» такой стиль работы не в новинку. Например, в квартале Стрижи, что за Первомайским, компания еще до ввода в эксплуатацию первых многоэтажек, построила детский сад, который сегодня посещают 140 ребятишек. Запланировано там и еще одно дошкольное учреждение. Заметим, что не только строят, но и подходят к каждому проекту индивидуально, творчески. Всем известная «космическая» школа в Молодежном – тоже их «детище».

Эргономичность со знаком плюс

Аналогу «Стрижи Сити» нет не только в Иркутске, но и во всей России. Дома построены в форме сердец, которые особенно привлекательно выглядят ночью благодаря подсветке кровли и фасадов.

– Это нестандартное не только для Иркутска, но и для других российских городов архитектурное решение, - рассказывает заместитель гендиректора «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева. - Во всех квартирах панорамные окна. Мы максимально постарались создать комфортную уютную среду и внутри жилого комплекса.

В это сложно поверить, но в «Стрижи Сити» предусмотрели все. Заходишь в подъезд – лобби-зона для отдыха, рядом – помывочная для домашних питомцев - чистота обеспечена. На других этажах есть колясочные и велосипедные. И самое интересное – это двор. Он сделан в виде навеса, на уровне второго этажа, куда могут попасть только жители комплекса. Плюс ко всему находится под видеонаблюдением. Причем за всем происходящим во дворе можно следить с помощью мобильного приложения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Во дворе мы установили детские и спортивные площадки с различными турниками, качелями и даже скалодромом, лавочки, лежаки, все выполнено в интересном дизайне в спокойных тонах с большим количеством деревянных элементов, - продолжает Наталья Зверева. – Здесь смогут отдохнуть жители любого возраста. А малые архитектурные формы, газоны, небольшие деревца создадут атмосферу уюта и комфорта. Кстати, детский городок оборудован инвентарем производства датской компании и предусмотрен для самых разных активностей.

Жилой комплекс целиком и полностью спроектирован по принципу добрососедства.

Новый облик Иркутска

«Восток Центр Иркутск» стал участником программы «Развитие застроенных территорий» и благодаря этому с 2017 по 2019 годы расселила 5200 квадратов аварийного жилья на участке более четырех гектаров, 120 семей переехали в новые квартиры или получили денежные компенсации.

Таким образом, проект «Стрижи Сити» стал для города фактически инвестиционным проектом, от которого муниципалитет получает не только налоговые, но и прямые поступления в бюджет. За почти три года в городскую казну поступило около сорока миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

ЖК «Стрижи Сити» в эксплуатацию уже сдан, сейчас оформляются последние документы и совсем скоро начнется заселение. В доме – 424 квартиры, их планировки одни из самых удачных, а главное разнообразные – на три блок-секции более 40 вариантов. Это студии, 1-2-3-4-комнатные квартиры площадью от 28 до 100 квадратных метров. ЖК возведен с использованием средств эскроу-счетов, что сделало сделку для покупателей максимально безопасной. В дальнейшем планируется построить еще 7 блок-секций на улице Лызина в сторону Култукской. Срок реализации проекта - примерно 4 года.