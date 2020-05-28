Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 мая: работают 97% предприятий, число больных удваивается за неделю

Коронавирус в Иркутске, 28 мая. Количество случаев коронавируса растет с каждым днем. По последним данным — 1438. В Иркутске самое большое число заразившихся — 623. Но люди уже думают о будущем, строят планы на жизнь после снятия ограничений. Какова ситуация сейчас?

Коронавирус в Иркутске, 28 мая: эпидемия коронавируса не замедляется

Эту ситуацию по Сибири мы видим и сами, что называется, «невооруженным глазом». Но вот аналитические данные от Информационного центра по коронавирусу. Специалисты составили так называемый график удвоения.

«График удвоения позволяет отследить, за сколько дней число выявленных случаев коронавируса увеличивается вдвое. Он показывает скорость распространения эпидемии в регионе. По опыту других стран, в частности Италии и США, система здравоохранения коллапсирует, когда удвоение числа пациентов происходит раз в два или три дня. Такой темп называют «взрывным ростом» и считают признаком того, что эпидемическая ситуация на территории вышла из-под контроля», - уточняют в центре.

В Иркутской области скорость распространения эпидемии остается стабильной, удвоение числа случаев коронавируса происходит раз в 7 дней. Небольшие повышения на графике отражают всплески заболеваемости, которые были относительно невелики, однако не позволили снизить скорость распространения заболевания в регионе. Жители региона при этом понимают, что всплески эти больше имеют отношения к вахтовикам, количество которых ( и приезжих из обсерватора) составляет сегодня практически половину всех случаев заражения и чуть больше половины — тех, кто находится на лечении. Тем не менее, факт.

Среди регионов Сибири самый высокий темп эпидемии по-прежнему в Тыве, где удвоение происходит раз в 4 дня. Наилучшие показатели в Кемеровской и Новосибирской областях и в Алтайском крае, там число подтвержденных диагнозов увеличивается вдвое 1 раз в 13 дней и реже.

Если скорость распространения эпидемии не начнет снижаться, то общее число пациентов с коронавирусом в Сибири может перешагнуть порог в 20 тысяч менее чем через месяц.

Коронавирус в Иркутске, 28 мая: почти 100% предприятий работают

Как бы там ни было, сейчас в регионе продолжают работать практически все предприятия ( 97, 2%) и большая часть индивидуальных предпринимателей (87%). На них трудятся 768 тысяч человек. Актуальные вопросы собственной деятельности представители бизнеса обсудили с первым заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Ситниковым в режиме онлайн.

- Бизнес постепенно выходит из режима самоизоляции. Предпринимателям необходимо научиться работать в новой среде, осваивать новые форматы ведения дел , - сказал Руслан Ситников

В регионе разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. На реализацию мероприятий плана планируется потратить 10,4 млрд рублей из средств областного бюджета. На поддержку среднего и малого бизнеса - 6,9 млрд руб. Финансовые учреждения региона одобрили 5914 заявлений о получении поддержки на сумму более 21 млрд рублей,. В том числе 314 заявлений на получение беспроцентных кредитов на зарплату на сумму более 577 млн рублей.

Сегодня основной проблемой малого бизнеса остается снижение покупательской способности и отсутствие клиентов. Необходимо развивать навыки работы онлайн, которых у многих предпринимателей нет.

Коронавирус в Иркутске, 28 мая: санитарные нормы никто не отменял

В судах Иркутской области продолжают разбирать дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. Уже вынесены вердикты по 1672 из них, жители, не соблюдающие правила, получат штраф от одной до пяти тысяч рублей. Всего с начала эпидемии сотрудники МВД составили в отношении жителей, не соблюдающих карантин, 6252 протокола.

На заседании оперштаба глава региона подчеркнул, что и владельцы бизнеса должны продолжать соблюдение требований санитарных норм.

- Обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несете персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришел в ваше учреждение, - сказал Игорь Кобзев.

Это необходимо для того, чтобы снизить уровень распространенности инфекции, что позволит приблизиться к очередному этапу снятия ограничений.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 28 мая.