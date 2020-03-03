Иркутскэнергосбыт рекомендует пользоваться клиентам компании онлайн сервисами

1. Передать показания приборов учета:

- Viber-бот: https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3875.html;

- личный кабинете на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6590.html, вкладка «передать показания»),

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

- смс-сервис по номеру 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6431.html

(ИСБК, пробел, номер лицевого счета, пробел, Э показания. Например, ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э37352);

2. Оплатить жилищно-коммунальные услуги:

- личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/,

- мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (доступно для Android и Ios),

- офисы Сберабанка, информационно-платежные терминалы, Сбербанк онлайн, сервис Автоплатеж Сбербанка https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do#/

- платежная система Город https://sbyt.irkutskenergo.ru/news/3880.html,

- платежные терминалы Qiwi.

3. Узнать номер лицевого счета (ИЭСБК ЛС (фамилия) https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6427.html или сумму задолженности (ИЭСБК пробел (№лицевого счета) можно по смс на номер 8-985-770-75-75 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6435.html;

4. Для получения справок также используйте личный кабинет на сайте компании https://sbyt.irkutskenergo.ru/(вкладка «Обратная связь»), мобильное приложение Иркутскэнергосбыт (вкладка «Задать вопрос»). Документы будут направлены на вашу электронную почту (проверьте актуальный адрес).

Кроме того, специалисты контакт-центра всегда готовы проконсультировать клиентов по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).

Напоминаем, для предупреждения распространения коронавируса временно приостановлена работа офисов по приему клиентов. Эта мера введена в профилактических целях для защиты клиентов от вирусных инфекций. Тем более, что решить все важные вопросы можно, не выходя из дома. Просьба отнестись с пониманием к введенным мерам безопасности.