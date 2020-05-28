2020-05-28T08:19:10+03:00
Общество

Мыс Бурхан на Байкале закрывают для туристов

Запрет вводится, чтобы сохранить природный памятник
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Мыс Бурхан на Байкале закрывают для туристов. Фото: Заповедное Прибайкалье.Мыс Бурхан на Байкале закрывают для туристов. Фото: Заповедное Прибайкалье.
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Как выяснилось, с 1 июля туристы не смогут посещать культовый мыс Бурхан, даже после того, как ограничения по туризму, связанные с коронавирусом, снимут. Запрет на посещение мыса на Ольхоне введен администрацией ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и согласован с руководством региона и учеными. Это делается для того, что не потерять уникальный памятник природы.

Уже в июне на мысе Бурхан начнется первый этап реализации проекта по приведению территории в порядок: выставят оградительные канаты, информационные щиты об ограничении доступа. А после этого займутся благоустройством и созданием экологических троп.

-Они будут рассчитаны на три направления: туристическое, знакомство с национальными бурятскими традициями и с шаманское - знакомство с сакральными, культовыми местами, - объясняет идейный вдохновитель проекта Наталья Еремеева. - Также предусмотрели тропу для маломобильных групп населения. Она предполается в удалении от центральной части мыса, однако за счет отличного обзора наверняка может обрести популярность среди всех.

Главный принцип во всех новшествах — один: «не навредить природе, обезопасить людей».

Работы обойдутся примерно в 23 миллиона рублей. После их окончания передвижение на территории мыса будет возможно, но только по безопасному для всех маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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