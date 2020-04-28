«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет возможности сервисов заочного обслуживания

Новая функция Viber-бота позволяет оплатить коммунальные услуги с помощью смартфона. Для этого в меню мессенджера надо выбрать раздел «Оплатить», затем «Оплатить картой» и далее следовать подсказкам бот-консультанта: ввести номер лицевого счета, подтвердить процедуру по смс-коду и перейти непосредственно к оплате. Услуга доступна клиентам, которые уже подключили Личный кабинет. Это одна из легких и удобных возможностей оплатить потребленную энергию, не покидая дома, что особенно важно в период изоляции.

Напомним, бот-консультант "Иркутскэнергосбыт" в мессенджере "Viber" был запущен осенью 2018 года. Он помогает передавать показания приборов учета, получать актуальную информацию об услугах компании и работе сервисного центра. Чтобы начать диалог с бот-консультантом, достаточно отсканировать QR-код.

Найдите сканер QR-кодов в настройках "Viber", откройте сканер, наведите на QR-код: далее следуйте подсказкам бота, выбирая нужный раздел. Для корректной работы мессенджера необходимо подключение смартфона к сети "Интернет".

Оплатить услуги дистанционно также можно через личный кабинет на сайте компании и с помощью приложения для смартфонов. "Иркутскэнергосбыт" призывает клиентов в период изоляции оставаться дома и пользоваться удаленными сервисами для своевременной передачи показаний и оплаты коммунальных услуг.