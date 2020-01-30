2020-05-28T10:28:09+03:00
Недвижимость

Платить за услуги ЖКХ быстро и без комиссий

Почти полмиллиона жителей Приангарья уже зарегистрировались в «Личном кабинете» «Иркутскэнергосбыта»
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Традиция, когда за коммуналку мы оплачиваем наличными через кассу, постепенно уходит в прошлое. Конечно, этот способ все еще востребован, особенно у тех, кто привык по старинке идти в кассу, стоять в очереди, ждать расчета и получать платежки. Но чаще так происходит из страха перед современными технологиями или из-за отсутствия Интернета, например. А зря. Даже люди старшего поколения успешно осваивают онлайн-сервисы.

Об этом красноречиво говорит тот факт, что сегодня в «Личном кабинете» «Иркутскэнергосбыта» зарегистрировано 450 тыс. потребителей услуг из самых разных районов Иркутской области.

Пользоваться «Личным кабинетом» не только удобно (не нужно никуда идти, достаточно лишь иметь под рукой мобильник или компьютер), но и довольно просто. Чтобы впервые войти в сервис, достаточно зайти на сайт «Иркутскэнергосбыта»: www.sbyt.irkutskenergo.ru и ввести номер лицевого счета/договора, а в качестве пароля – фамилию. В дальнейшем пароль лучше поменять на любое удобное сочетание букв и цифр. Кроме того, использовать «Личный кабинет» можно и в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» (скачать через App Store и Google Play).

Чем удобен онлайн-сервис? Он позволяет видеть всю информацию о платежах. С его помощью легко отследить начисления за электроэнергию, горячую воду и тепло, передавать данные счетчиков. Здесь же можно оплачивать счета - например, любой банковской картой либо по одному клику перейдя на «Сбербанк-онлайн» или систему «Город». Кроме того, в «Личном кабинете» есть функция «Задать вопрос» на случай, если требуется консультация или возникли проблемы. Ни одно сообщение не остается без внимания, на него обязательно ответят. Наконец, благодаря сервису можно сделать заявку, допустим, на пломбирование или контрольное снятие показаний со счетчиков. Согласитесь, все это значительно упрощает жизнь. Нет нужды ни ходить куда-либо, ни звонить. И даже находясь в отпуске в другой стране, вы сможете быть спокойны - коммунальные услуги можно оплатить хоть в Африке. Главное, чтобы был Интернет. На заметку: через «Личный кабинет» можно просматривать платежи на несколько объектов недвижимости (квартиру, дачу, гараж и другие) или помогать пожилым родителям и другим родственникам, избавив их от лишних хлопот.

Для этого просто необходимо привязать все ваши лицевые счета к одному «Личному кабинету».

ИСТОЧНИК KP.RU

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