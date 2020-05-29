2020-05-29T09:33:53+03:00
День Победы в Иркутске

«Великая Победа - Стена Памяти»: сибиряк Илья Балдынов участвовал в наступательных операциях

Память о нем в местных городах и селах жива до сих пор
Любовь АРБАТСКАЯ
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Илья Балдынов. Фото: скриншот видео.Илья Балдынов. Фото: скриншот видео.
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«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Сегодня вспоминаем о нашем земляке, генерале Илье Балдынове из Иркутской губернии. Во время войны он успешно командовал различными подразделениями, одна из стрелковых дивизий под его начальством была награждена полководческим орденом Суворова II степени. Участвовал в наступательных операциях – Туапсинской, Мелитопольской, Одесской, Керченской оборонительной и других. Бюсты в его честь сейчас установлены в Улан-Удэ, Усть-Ордынском, селе Баяндай и деревне Зады. Память о нем жива до сих пор.

Рассказы о сибиряках-участниках войны - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».

"Великая Победа – Стена Памяти": генерал Илья Балдынов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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