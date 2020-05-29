2020-05-29T10:10:33+03:00
Общество

Могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году: прогнозы и мнения экспертов

Могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году, выясняем
Любовь АРБАТСКАЯ
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Могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году: прогнозы и мнения экспертовМогут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году: прогнозы и мнения экспертовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году? Этот вопрос интересует многих горожан. Ведь обычно этот праздник отмечают в июне, а сейчас из-за ситуации с коронавирусом массовые мероприятия пока под запретом. А ведь иркутяне привыкли широко праздновать День рождения города, с костюмированным шествием, концертами и салютами! Спешим успокоить - торжеству быть. Но только позже, скорее всего, во второй половине августа.

- В первый выходной июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник – День города. Однако мы, как организаторы, не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника, - сообщил накануне председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. - Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом. А 6 июня мы предлагаем отметить День города Иркутска в онлайн-формате.

Могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году еще позже, пока неизвестно. Как бы то ни было, на 6 июня развлекательная программа все равно запланирована. И причем разнообразная. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей города, на сайтах и в соцсетях местных библиотек и музеев пройдут тематические онлайн-викторины, конкурсы, экскурсии виртуальные прогулки по городу - всего около 50 мероприятий! Будут транслироваться в интернете поздравления иркутян с праздником. Не забудут и про концерты.

И хоть на вопрос, могут ли перенести День города в Иркутске в 2020 году, ответ нам уже известен - все-таки это зависит от обстановки с коронавирусом. Как только ситуация стабилизируется, массовые мероприятия снова будут проводить.

Евгений Юрьевич Юмашев - мэр Бодайбинского района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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