2020-05-31T20:38:51+03:00
День Победы в Иркутске

24 июня – новая дата Парада Победы в Иркутске 2020: официальная программа мероприятий, участники

Стала известна новая дата Парада Победы в Иркутске 2020: публикуем самую полную программу мероприятий
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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24 июня – новая дата Парада Победы в Иркутске 2020: официальная программа мероприятий, участники.24 июня – новая дата Парада Победы в Иркутске 2020: официальная программа мероприятий, участники.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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24 июня – новая дата Парада Победы в Иркутске 2020: праздник 9 мая из-за эпидемии коронавируса провели онлайн, но отменять его не стали. Новую дату Парада Победы в стране, а, значит, и в Иркутске, назвал президент Владимир Путин. Он также потребовал обеспечить максимальную безопасность торжества. Поэтому Бессмертный полк, который всегда шел в день Парада Победы, пройдет по Иркутску, как и в других регионах, месяцем позже, 26 июля.

Пока же иркутян ждет традиционный военный Парад Победы в Иркутске 2020, новая дата которого — 24 июня — не случайна.Именно в этот день в 1945 году прошел парад воинов-победителей в Москве. О том, что ждет горожан в этот день, пока неизвестно. Дело в том, что в Иркутске еще продолжается подъем заболеваемости коронавирусом.

Однако, если вернуться к традициям, то Парад Победы всегда начинался в Иркутске в 10 часов утра и проходил у сквера Кирова, в центре. В нем принимали участие войска иркутского гарнизона и, в обязательном порядке, ракетчики.

Традиционно в параде на главной площади Иркутска принимают участие около тысячи человек, они представляют Минобороны, МЧС, МВД России, таможенную службу, казачье войско. Гостям праздника представляют современную военную технику, в том числе знаменитые «Тополя». Энтузиасты выводят на площадь колонну раритетов времен Великой Отечественной войны, в которую.входят армейский мотоцикл, автомобили «ГАЗ-67» и «Виллис».

Пока нет окончательного решения о формате Парада Победы в Иркутске 2020, новая дата которого для всех городов России — 24 июня . Но, скорее всего , посмотреть его жители города и региона смогут в интернете и по телевидению. По мере появления новой информации мы будем знакомить вас с нею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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