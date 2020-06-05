«Великая Победа - Стена Памяти»: в Иркутске производили мины, авиабомбы и минометы

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

На заводе тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева в Иркутске в годы Великой Отечественной войны изготавливали боевые орудия. Для фронта масштабно производились авиабомбы, минометы, мины... После Великой Победы, в июле 1945 года, завод наградили орденом Трудового Красного Знамени. 3776 его работников получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и еще 466 человек — ордена и медали за боевые и трудовые подвиги во время войны.

О роли иркутян в Великой Отечественной войне - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».